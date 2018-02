Oposición presentará demanda penal contra exmagistrados del TC

Unidad Demócrata (UD) presentará hasta el jueves una demanda penal en contra de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes aprobaron y firmaron la habilitación a una reelección indefinida del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

El diputado por esta tienda política, Wilson Santamaría, indicó que la demanda en contra de los exmagistrados estará sustentando en los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.

"Usted solamente puede iniciarle un juicio de privilegios a quienes están en ejercicio y el gobierno ha aprobado cabalmente en la asamblea la modificación de la Ley 612, que cuando usted renuncia la causa se extingue para generar protección a este tipo de autoridades que fallan a favor del gobierno pues lo que corresponde es un juicio ordinario como cualquier persona y tendrán que acudir a la justicia para defenderse", dijo según un reporte de radio Fides.

Santamaría aseguró que los exmagistrados no pueden librarse de un juicio penal pues no tomaron en cuenta el Referendo Constitucional, del 21 de febrero de 2016, donde el 51,30 por ciento de los votantes dijeron NO a la una reelección contra un 48.70 que dijo SI.

"Hoy son ciudadanos comunes y corrientes que tendrán que defenderse en el llano y que tendrán que explicar su argumentación, no esa ridiculez forzada del artículo 23 de la declaración del pacto de San José, sino como se hace para violentar la decisión de un pueblo expresada en las urnas y satisfacer el capricho de dos personas", acotó.