Mineros aseveran que congreso de la COB se realizará con o sin Mitma

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, aseveró ayer que el congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), fijado para el 19 de febrero en Santa Cruz, se realizará con o sin la presencia del secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Guido Mitma.

"Es un tema que ya no debería hablarse, el congreso va adelante con o sin su presencia (de Mitma), para nosotros no es un óbice de que asista o no", dijo en rueda de prensa.

A su juicio, no existe seriedad en Mitma, porque al comienzo dijo que asistiría al congreso, pero días después descartó la posibilidad, lo que evidencia la poca decisión que tiene el dirigente sindical.

Manifestó que el congreso del 19 de febrero "sí o sí" debe elegir al nuevo Comité Ejecutivo de la COB y reveló que algunos sindicados "incluso ya tienen sus precandidatos" para la elección, en el marco de los estatutos orgánicos de la institución.

Agregó que el nuevo líder de la COB debe ser minero, como lo mandan los estatutos de la institución, y que su elección será pensada "mil veces" para no cometer el mismo error que se cometió con Mitma que -consideró- antepuso sus intereses personales al de los trabajadores.