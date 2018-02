Excancilleres que fracasaron en tema marítimo convocados solo para posar y distraer

El exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lic. en Historia, Felipe Quispe, "El Mallku", en declaración a redactores de JORNADA expresó: "El presidente Evo Morales Ayma habiendo fustigado acremente a los gobiernos neoliberales de Bolivia y al gobernante derechista Piñeira de Chile, cuando hay apuros convoca a los excancilleres quienes sin dignidad ni escrúpulo acuden para la foto.

Aquí viene la paradoja: Evo pide opinión a quienes en política exterior son culpables del funesto abrazo de Charaña y de la postergación económica de Bolivia ¿qué trascendencia puede tener convocar a quienes criticó como "traidores a la patria, pillos y fracasados"?

"Durante el abrazo de Charaña de los dictadores Gral. Augusto Pinochet Ugarte y el Cnel. Hugo Banzer Suárez, Chile ofreció dar a Bolivia un corredor hacia el Océano Pacífico sin soberanía, pero a cambio quería que todas las aguas de las provincias de los Lípez, de Potosí, irrigara la provincia de Atacama", indicó.

"Esta clase de actuación del primer mandatario y su asistencia a Chile para la toma del poder político de Piñeira ya no impacta ni llama la atención de los ciudadanos bolivianos, por cuanto advierten que los frustrados neoliberales, excancilleres, sabiendo que de nada servirá lo que digan sobre lo que no supieron hacer, acuden prestos y corriendo para hacerse sacar fotografías y todavía tienen el cinismo de querer asistir a la posesión del Presidente Piñeira quien ya dejó sentado su posición respecto a no otorgar ninguna posibilidad de acceso al Océano Pacífico con soberanía a Bolivia".

"Es un insulto a los bolivianos la pose de los excancilleres fracasados y ególatras. El Gobierno no quiere darse cuenta que el pueblo ya no cree sus discursos en contra de los denominados gobernantes neoliberales, o de la derecha, porque convoca a los causantes de la desgracia del pueblo y en lugar de asistir a la población que sufre la inclemencia de las lluvias, desborde de ríos, mazamorras, pérdida de vidas humanas, hace público su ferviente deseo de asistir a la posesión del magnate de la derecha chilena, Piñeira, por ello sigue bajando su popularidad", afirmó el actual dirigente de Achacachi, Felipe Quispe.