Evacúan a familias en Irpavi II y Caliri, en la zona Sur

El río Orkojahuira se desbordó afectando a las zonas de Irpavi II y Caliri, en la zona Sur, lo que provocó la evacuación de al menos 15 viviendas.

En Irpavi II se desalojó un edificio y cuatro viviendas, haciendo un total de 9 familias evacuadas debido a que el alud habría sido "tan grave" que estaría cerca de las construcciones.

En Caliri se desalojó seis viviendas construidas sin autorización, y se colaboró a sus habitantes para retirar sus bienes. Ambas zonas fueron declaradas en emergencia y se ha dispuesto el desplazamiento de 60 equipos de maquinaria, entre tornamesas y tractores para atender a los dos sectores, se informó.

Sin, embargo, el alcalde Luis Revilla consideró que la crecida de los ríos no es producto de la lluvia porque, según el monitoreo que realizan, no hubo incremento en el afluente en el sector de Aruntaya que es el mismo río. Añadió que se están estableciendo centros de emergencia y que se prevé que el reencauce de los ríos tome dos días.

Revilla responsabilizó a EPSAS por la crecida del caudal del río que afectó al menos a 35 viviendas de los barrios Bolognia-Caliri, Minero Metalúrgico e Irpavi.

El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Humberto Claure, aclaró que ese ente estatal no tuvo nada que ver en la crecida del caudal del río Irpavi con la supuesta apertura de compuertas de represas, como denunció el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

"Eso no es cierto y hemos aclarado. Y no queremos caer en debates, no es un momento para debatir en público, hay que trabajar para que la población no sufra y nos corresponde decir la verdad, esa versión no es correcta", explicó.

El interventor de EPSAS agregó que en los últimos 15 días llovió lo que usualmente se registra en un mes y provocó el rebalse de las represas Ajuankhota, Hampaturi Alto, Hampaturi Bajo e Incachaca.