Rada: algunos dirigentes del transporte pesado actúan partidariamente

Algunos dirigentes del transporte pesado, con el fin de servir a sus partidos de oposición, no están informando a sus bases y quieren llevarlos con engaños a participar de movilizaciones partidarias que nada tienen que ver con las demandas de ese sector, afirmó ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.

En declaraciones realizadas a varios medios de comunicación y luego ratificadas en el programa ׳El Pueblo es Noticia׳, del canal estatal, Rada expresó su extrañeza porque algunos dirigentes están utilizando a su sector para beneficiarse políticamente.

Rada reveló que varios ministros sostienen reuniones con dirigentes del transporte pesado internacional con el objetivo de atender sus demandas.

"El ministro de Obras Públicas se reunió con el sector para escuchar sus demandas y necesidades. Por su parte, en Santa Cruz, el ministro de Gobierno incluso conformó mesas técnicas para dar curso a los planteamientos del transporte pesado internacional", dijo.

"Yo mismo, junto al presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales, me he reunido con los dirigentes para escuchar y atender sus planteamientos (...). Por lo tanto, ningún dirigente del transporte pesado puede decir que no se está atendiendo al sector. Están faltando a la verdad y utilizando a sus bases por instrucciones partidarias", agregó Rada.

En las reuniones sostenidas con instancias estatales, los representantes del transporte pesado solicitaron emitir una normativa con relación a los transportistas denominados "incorporados".

Lo que hizo el Gobierno -explicó Rada- fue solicitarles que hagan llegar una propuesta para la elaboración de esa normativa.

"Lo mismo se hizo con el tema de la aplicación de la Ley de Carga y otros temas que fueron planteados", agregó, con lo que confirmó que el sector está siendo atendido como corresponde por el Ejecutivo.