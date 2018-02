Investigaciones en psicología clínica, social comunitaria y organizacional expuestas en la UNIFRANZ

La psicología es una profesión que tiene varias áreas de intervención en su desarrollo, por ello la carrera de psicología de la Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ) organizó el primer encuentro internacional que contó con la presencia de destacados profesionales nacionales e internacionales, quienes socializaron y expusieron sus últimas experiencias en el ámbito de la investigación en las áreas de psicología social comunitaria, psicología organizacional educativa y psicología clínica.

"Alcances y retos de la psicología actual, así se denominó este primer encuentro internacional que se enmarca en el modelo de estudio por competencias de la universidad y que busca que los estudiantes abran su apetito intelectual, conozcan trabajos de otros profesionales y se interesen por diferentes temas, para que puedan hacer éste u otro tipo de investigaciones que son muy amplias y no muy visibles" dice la jefe de carrera de psicología de la UNIFRANZ, Liudmila Loayza.

En el área de psicología clínica los temas de investigación expuestos fueron:

"Divorcio, depresión y distimia; secuelas del divorcio en los niños" a cargo de Percy Medrano, psicólogo magister en psicología de la salud, actual director del Centro de Desarrollo Personal de la Pareja y la Familia Trasciende, quien dirigió su exposición hacia una experiencia autorreferencial para los estudiantes, por su identificación con la problemática. Muchos de los participantes provenían de familias divorciadas, por ello se desarrolló un ejercicio experiencial, para que puedan aceptar esta situación que han vivido y para que en el transcurso de su carrera también puedan ir resolviendo asuntos no concluidos", acotó.

"Sanar a través de la palabra, características de la terapia narrativa". A cargo de Tatiana Montoya, especialista en psicoterapia Sistémica de familia y pareja (Berve). Esta terapia es muy adecuada para nuestro medio porque trata de curar a través de la palabra, a través de una historia propia. Existe una particularidad que tenemos en Bolivia especialmente en La Paz, porque nos gusta contar lo que nos pasa, incluso empezamos el relato desde que se era niño.

"La terapia narrativa funciona en esa parte de la historia que uno crea de su vida, porque omite muchas cosas y sólo se enfoca en los problemas o lo que le hace sufrir, omitiendo cosas que a la larga pueden ser una fortaleza para su forma de ser" dice Loayza.

A partir de esta ponencia se creó un taller adicional para que la facilitadora pueda enseñar a los estudiantes, técnicas de escucha que es más procedimental.

Psicología social comunitaria

"Maltrato infantil en la familia, más allá de la evidencia" por Beatriz Guerrero, magister en desarrollo intelectual y educación. Hizo una investigación en Colombia sobre el maltrato en la familia porque muchas veces la violencia no se la denuncia para no poner en riesgo la unión marital o ya no contar con el apoyo económico que se recibe de la pareja.

Esta exposición se realizó en el formato de conversatorio, para poder intercambiar experiencias y conocimientos con los estudiantes, llegando al acuerdo de que tanto en Bolivia como en Colombia la situación es similar.

"Niños, niñas y adolescentes en situación de calle y alta vulnerabilidad" por Tatiana Quiroga, magister en promoción, comunicación y salud. Directora de del programa de protección de la Fundación alalay. Expuso sobre la realidad de los jóvenes que ingresaron al hogar y cómo han cambiado su vida y el lenguaje que hablan en la calle. Esta investigación abrió la perspectiva de una especialización para los estudiantes.

Psicología Organizacional y Psicología educativa

"Liderazgo Situacional" por Jorge Schmidt, de EEUU, PhD en Gestión Empresarial con enfoque en Organizaciones Multigeneracionales. Este tema fue muy valorado por los estudiantes de ciencias económicas. En la ponencia se explicó cómo los mismos estudiantes pueden desarrollar ese liderazgo dentro de las organizaciones, demostrando que cada persona tiene la capacidad de convertir en acciones los sueños y metas que tienen. El resultado fue un coaching para que los estudiantes puedan ver sus fortalezas y las potencien.

"La necesidad del conocimiento del sujeto en su dimensión holística, para una enseñanza de calidad en la educación", Martha Bohorquez de Colombia en esta exposición analizó qué es lo que se espera de los psicólogos, ubicó a los estudiantes en su campo de acción y explicó qué se puede potenciar en los estudiantes y los docentes para mejorar la calidad de la educación en Bolivia.

Bohorquez expuso sobre las metodologías activas que son tan importantes en el proceso de enseñanza de hoy en día donde los exámenes tienen que dejarse un poco de lado y aprovechar los recursos en la tecnología.