Investigan a fiscal Almanza por denuncias de Pari de extorsión

El Ministerio Público informó ayer que el fiscal Herland Almanza enfrenta una investigación para verificar si las denuncias que hizo el principal acusado del desfalco al Banco Unión, Juan Pari, sobre una supuesta extorsión son ciertas o solo buscan distraer el curso de las pesquisas.

"Tenemos las denuncias contra el fiscal Almanza, la misma está en análisis como cualquier otra denuncia, se está procesando, veremos el resultado del analista, nosotros tenemos una postura institucional de luchar contra la corrupción, pero veremos previamente a qué resultado llega el analista", dijo el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco.

Pari presentó el viernes anterior una denuncia ante el Ministerio Público respecto a una supuesta red de extorsión que involucra a Almanza y otros implicados en el caso del millonario desfalco que buscan perjudicarlo.

En la denuncia interpuesta por Pari contra Almanza y otros refiere: "(Almanza) él quería además que se pagué otra suma de $us 15mil (a parte de los $us 25 que le he entregado), más una camioneta porque decía que era una cuestión muy delicada".

Blanco prefirió no realizar juicios de valor y solo se remitió a precisar que el fiscal acusado será sometido a una investigación de análisis; sin embargo, descartó que, mientras suceda ese proceso, Almanza sea separado del proceso que indaga el desfalco de 37.6 millones de bolivianos al Banco Unión.

"Por ahora no podemos separar a ningún fiscal ante una denuncia, la misma puede ser falsa como verdadera. Nosotros necesitamos procesar y tener certeza (...), no vamos a actuar a mero chisme, no vamos a actuar a mera suposición", afirmó.

El caso se destapó el 28 de septiembre del año pasado e involucra a exfuncionarios del Banco Unión, familiares y amigos de Juan Parí, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.