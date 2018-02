Televisa rompe con Gustavo Loza tras denuncia de abuso sexual de Karla Souza

Televisa anunció el rompimiento "inmediato" de su relación laboral con el productor y director mexicano Gustavo Loza ante las denuncias públicas de abuso sexual que hizo la actriz Karla Souza.

Souza, protagonista de "¿Qué culpa tiene el niño?", denunció haber sido acosada y violada sexualmente al principio de su carrera por un director de cine al que no identificó, en una entrevista a la periodista Carmen Aristegui en la cadena CNN Televisión.

En un comunicado divulgado en su noticiero nocturno, Televisa señaló que ante las denuncias públicas de Souza "y después de una investigación preliminar" ha decidido "romper de manera inmediata toda relación laboral con el señor Gustavo Loza".

Igualmente, Televisa indicó que daba por cancelado "cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del señor Loza, quien no es empleado del grupo "pero sí ha colaborado en proyectos de la empresa".

Televisa declaró que "no tolerará conductas como la denunciada" y expresó su solidaridad con la actriz y su disposición para que el proceso de investigación legal "surta las debidas consecuencias".

Souza denunció que todo ocurrió a principios de su carrera durante una filmación en la que fue hospedada en el mismo hotel que el director, quien la buscaba por las noches en su habitación con la excusa de hablar de las escenas de la filmación.

Aseguró que el director comenzó a tener acercamientos que ella "sentía que no podía rechazar" y que, después de un mes de "abuso total de su poder", acabó por ceder a ser besada y tocada "de formas que yo no quería que me tocara".

"Acabé cediendo de cierta manera que me besara, que me tocara de formas que yo no quería que me tocara, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", declaró Souza, protagonista de películas como "Nosotros los Nobles".

Según la cuenta de Twitter @gusloza y la página de Adicta Filmes, Gustavo Loza ha dirigido series como "Run Coyote Run" y "Los héroes del Norte", y películas como ¿"Qué culpa tiene el niño?" que protagoniza la actriz Karla Souza.