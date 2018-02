Presentan demanda contra "The Shape of Water" por un presunto plagio

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE) jueves 22, febrero 2018

David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó una demanda contra la película "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, por el supuesto plagio de la obra de teatro "Let Me Hear You Whisper", escrita por su padre en 1969, informó la revista Variety.