Multitudinaria concentración rechazó repostulación de Morales

El mitin se efectuó en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés y calles adyacentes, el rector Albarracín ponderó la masiva y pacífica asistencia del pueblo de La Paz y de El Alto, que exige a Evo Morales respete la Constitución y acate el voto del 21F. Anunció que iniciará querella penal al ministro Carlos Romero por el atentado criminal de la policía contra su hijo.

El paro movilizado convocado por el Conade, plataformas y colectivos ciudadanos y vecinos de las ciudades de La Paz y de El Alto, se inició desde las primeras horas de la madrugada de ayer, para lo cual los ciudadanos vecinos de las diferentes zonas, se ingeniaron para bloquear con banderas de la tricolor nacional, para evitar que algunos choferes desbloqueen. Hubo algunos conatos de violencia por parte de exaltados choferes que expresaban "se les estaban perjudicando con el paro porque tenían que trabajar para mantener a sus hijos y pagar por sus movilidades". Los vecinos les recordaron que ellos, los choferes, "cuando les da la gana, sin anuncio previo, efectúan paro y bloquean calles y que la población sufre las consecuencias".

La policía empleo agentes químicos para desbloquear la calle 8 de Obrajes, Av. Arce cerca de la plaza Isabel La Católica, estadio La Paz y otras zonas, pero la resistencia pacífica de los vecinos pudo más que los afanes de la policía. En El Prado hubo un numeroso contingente de policías.

En primera instancia se había anunciado que la concentración se iba a realizar en la plaza de San Francisco, pero ante informaciones que allí podría haber enfrentamiento con quienes apoyaban la repostulación del Presidente, el Consejo Docente Estudiantil Administrativo de la UMSA acordó realizar el mitin en el paraninfo universitario y calles circundantes que se vio colmada de ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, quienes con firmeza repetían "Bolivia dijo No, Bolivia dijo No, Evo Morales no puede ser postulante a una cuarta relección".

Fue una demostración pacífica de ciudadanos de las urbes de la sede de gobierno y de El Alto, mientras que en la plaza San Francisco se llevaba a efecto la proclamación a la postulación de Morales, en su mayoría por campesinos que arribaron a la ciudad, un día antes, desde algunas regiones de La Paz y una de las juntas vecinales que dirige Jesús Vera.

Discurso del rector Albarracín

El principal orador fue el rector Dr. Waldo Albarracín quien cuestionó las intenciones "antidemocráticas de Evo Morales" para a como dé lugar repostular en forma indefinida a la Presidencia. Expresó que el Presidente vulnera la Constitución Política del Estado y normas legales y con su postura podría dar lugar al enfrentamiento entre bolivianos por su afán de mantenerse en el poder.

Denunció al atentado criminal perpetrado por efectivos policiales, en contra de Franco Albarracín, pidiendo que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dé a conocer los nombres de los policías que a dos metros de la víctima dispararon gas lacrimógeno contra la humanidad de su hijo.

Al momento en que hubo la presencia de cinco motocicletas, el Rector con camisa blanca, intentó disuadir a los policías que provoquen a la ciudadanía, instantes en que cuatro de las motociclistas abandonaron el lugar y el conductor de la quinta motocicleta permitió que su acompañante munido de un fusil dispare a dos metros gas lacrimógeno. En ese instante el rector compungido por el atentado contra su hijo anunció que iniciaría juicio penal en contra de Carlos Romero para que dé a conocer los nombres de los policías, que en motocicletas, según informaciones proporcionada a los medios de comunicación "habían partido del Comando General de la Policía, situado en la calle 20 de Octubre, se dirigieron a la avenida 6 de Agosto para luego subir la avenida Arce e ingresar cerca al túnel del atrio universitario, lugar donde los policías que iban en la quinta motocicleta atentaron contra la humanidad de su hijo.

Las redes sociales lograron fotografiar a los conductores de las motocicletas, se dijo.

También discursaron, a nombre de los colectivos ciudadanos, la Sra. Carvajal de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y culminó el acto Rolando Villena.

Concluido el mitin una masiva manifestación se dirigido a la plaza San Francisco, lugar que ya estaban abandonando las organizaciones sociales que habían proclamado la repostulación de Evo Morales.

Aunque no se reportaron incidentes de magnitud en esta jornada de movilizaciones no faltó el intercambio de insultos y hasta de golpes en algunos puntos de concentración, como en inmediaciones del estadio Hernando Siles y El Prado de La Paz, en la noche en la plaza San Francisco; otro lugar donde se registró enfrentamientos fue en la avenida Villazón en Cochabamba.