Bolivia lamenta "exabruptos" y falta de prudencia del canciller de Chile

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, lamentó ayer "los exabruptos" y la falta de prudencia de su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, por sus declaraciones a pocos días de que Bolivia y Chile se encuentren en La Haya para exponer sus alegatos dentro de la demanda marítima del país andino.

"Lamentamos siempre los exabruptos que tiene, pronto para finalizar (su gestión), Heraldo Muñoz, que no ha tenido el respeto prudente que la práctica diplomática pide a las autoridades y especialmente a un canciller", dijo Huanacuni. Respondió así a la declaración que hizo ayer Muñoz en París, donde afirmó que lo que "buscaba Bolivia ya no lo consiguió", que la soberanía de Chile "está salvaguardada" y que espera que "no haya censura para los argumentos de Chile en la televisión boliviana".

Ante esto, Hunacuni señaló que Bolivia no espera "el criterio de Heraldo Muñoz", sino el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se espera se conozca a final de año una vez se realicen las audiencias orales programadas entre el 19 y el 28 de marzo.

Los equipos jurídicos de Bolivia y Chile han desarrollado en los últimos días varias jornadas de reuniones para afinar sus argumentaciones en Holanda y Francia, respectivamente.

Bolivia presentó una demanda en 2013 ante la CIJ en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe la restitución de la salida soberana al océano Pacífico perdida en una guerra en 1879.

El inicio de las audiencias en la Corte de La Haya estará precedido por el viaje que realizará a Chile el mandatario boliviano, Evo Morales, para asistir a la investidura de Sebastián Piñera, por invitación de la presidenta saliente, Michelle Bachelet.

Huanacuni dijo que Chile "tiene la responsabilidad de brindar" a Morales la seguridad establecida en los protocolos durante su visita a ese país, tras ser consultado sobre si el Gobierno boliviano hará algún requerimiento especial, dada la actual coyuntura.

Morales ya asistió a la investidura de Piñera en su primer Gobierno en 2010 y también a las de Bachelet en 2006 y 2014.

Bolivia basó su demanda ante la CIJ en los derechos que considera arrojaron las ofertas realizadas por diversas autoridades chilenas a lo largo de los años sobre su centenaria reclamación marítima.

El Gobierno de La Paz confía en obtener un fallo favorable del alto tribunal de Naciones Unidas, que podría conocerse a finales de este año.

Chile sostiene que una potencial sentencia de la corte no podrá decidir sobre la soberanía de su territorio y que las fronteras entre ambos países quedaron establecidas en un tratado entre ambos firmado en 1904.