Explosión en Oruro: Aparece joven del identikit y asegura ser inocente

El joven de 20 años de edad, Marcelo Beltrán, se presentó ayer en la plaza 10 de febrero para aclarar, ante los medios de comunicación, que es inocente ante la presentación de su imagen, que realizaron las autoridades policiales, como sospechoso de la explosión registrada el 13 de febrero pasado, en la ciudad de Oruro.

"Mi nombre es Marcelo Beltrán, quiero dar a conocer a la población, el que está saliendo en las redes sociales y medios es mi persona (...), me enteré que me están viendo como sospechoso (de la explosión), no tengo nada que ver, soy inocente", indicó.

Explicó que el martes, le llamaron de la Policía y le tomaron declaraciones, y que junto a los fiscales que investigan ese hecho requisaron su domicilio y no encontraron ningún artefacto explosivo o algún elemento relacionado con el estallido.

"Me presente voluntariamente a la Policía", agregó.

Explicó que el día en que se registró la explosión, estaba acompañando a su familia toda la tarde, que es una de las afectadas de una primera explosión, suscitada el sábado 10 de febrero, y que en ese momento se estaba escapando del estallido que escuchó; pero volvió al lugar para ver cómo se encontraban sus parientes.

Pidió a la Policía y a la población ya no difundir su imagen, porque se está dañando a su persona y familia.

En la ciudad de Oruro el 10 y 13 de febrero pasado, días de carnaval, se produjeron dos explosiones en calles céntricas de esa urbe, que dejaron un saldo de 12 fallecidos y más de 50 heridos.

La Policía realiza las investigaciones de ambos hechos, habiendo determinado que se tratan de explosiones provocadas con dinamita y anfo.

En la víspera, la Policía presentó el identikit de un sospechoso que fue identificado en el marco de la pesquisa que se realiza de la segunda explosión.