Bolívar iguala con Destroyers y ya piensa en la Libertadores

Sin bajar los brazos y listos para el contragolpe, el plantel de Destroyers remontó el marcador y terminó empatando con el plantel de Bolívar a dos goles (2-2), ayer en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, donde perdía por 0 a 2 por la quinta fecha del campeonato Apertura.

Una tarde distinta fue la que tuvieron los hombres del plantel canario, pues les anularon dos goles por supuestas posiciones adelantadas, la determinación del árbitro no gustó para nada a los locales que reclamaron al juez Carlos García, quien ya había cobrado y no había vuelta que dar, pero reaccionó en el segundo tiempo y pudo rescatar un punto, ante un plantel que dejó espacios y fueron bien aprovechados.

Las acciones del partido comenzaron con jugadas intermitentes, los dos equipos primero estudiaron el juego por lo que los reclamos de la hinchada eran contantes, mientras transcurrían los minutos el plantel de Bolívar comenzó a tomar el mando, se fue con todo y tuvieron el dominio del balón lo que les permitió llegar al área chica con más peligro, pero sin mucha fortuna.

Vinícius Eutrópio, director técnico de los celestes paceños había presentado un equipo totalmente diferente al que juega este campeonato, los cambios fueron desde el arco, en un inicio ello causó inquietud a los seguidores del Bolívar, pero en tanto pasaba el tiempo la confianza comenzaba a crecer pues cada uno hizo el trabajo que le habían encomendado.

El equipo de La Paz se puso en ventaja en el minuto 33, una jugada rápida obliga a la defensa canaria aplicar el juego fuerte, el árbitro cochabambino que seguía de cerca el juego no duda en cobrar penal para la visita, la molestia de los jugadores locales se hizo sentir, también es verdad que si hubo falta y que los celestes tenían toda la posibilidad de ponerse en ventaja.

Ante la determinación el delantero Juan Eduardo Fierro pide la pelota, la acomoda en el punto del penal, levanta la mirada y con seguridad la manda al fondo de las redes, el arquero Elder Arauz, nada pude hacer ante tal ejecución. El error defensivo de la máquina vieja lo cambian por un gol de buena factura.

Los canarios no logran recuperarse de esa conquista, se quedaron en su área, parecía otro plantel con relación al que había goleado a Oriente Petrolero, no encontraban los espacios, pero no bajaron los brazos hasta que finalmente terminó la primera mitad del partido.

Para el segundo tiempo el equipo de Bolívar ingresa con la misma mentalidad, quería asegurar los tres puntos, objetivo que persiguen hasta que en el minuto 63 en un contragolpe convierte Leonel Justiniano quien recibe la pelota en el centro de peligro y remata fuerte como para que el balón no pueda ser contenido por Arauz.

Con el 0-2 parcial los celestes no se conforman, pero descuidan su arco y llega dos opciones de gol para los canarios, en una primera oportunidad el palo les dice no pese a ello insisten para desigualar el marcador y es Santos Navarro quien consigue convertir un gol bien ejecutado, el zurdazo no permitió que el arquero de Bolívar, Jacsson Wichnovski evite la caída de su arco en el minuto 76.

El segundo gol para Destroyers fue convertido por Jefferson Tavarez, el jugador estaba en el centro del área se eleva y de cabeza asegura el 2 a 2 a los 88 minutos, la defensa de Bolívar se queda pasiva no reacciona, lo que no dejó de molestar al entrenador brasileño. Después del gol Ángel Cuellar pierde la oportunidad de un tercer tanto para los locales.