Exigen se destituya a los vocales y jueces ilegales

Pasa más de dos meses en que el TSE entregó credenciales a los nuevos Magistrados y todavía varios vocales y jueces siguen ejerciendo funciones vencido el periodo de 4 años y que "pudrieron la administración de justicia", señalaron parlamentarios, abogados y litigantes.

El diputado nacional Víctor Borda, del MAS, se mostró extrañado que después de haberse elegido por voto popular a los nuevos Magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se haya efectuado la depuración de aquellos vocales departamentales y jueces "que fueron designados a dedo por los gobiernos neoliberales del MNR, MIR".

"Durante el mal ejercicio de sus funciones pudrieron la administración de justicia con fallos o sentencias ilegales, arbitrarias, atentando contra el debido proceso, retardando tres, cuatro, cinco o más años con el manido pretexto de que existe demasiada carga procesal perjudicando en grado sumo a los litigantes y causando el malestar de la comunidad nacional, al extremo que el presidente constitucional Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera expresaron que "la administración de justicia está podrida y que debe haber profilaxis para que el pueblo tenga esperanza en que se imponga el debido proceso y la imparcialidad de la administración".

El pueblo está cansado de aquellos "administradores de justicia" que durante más de 20 años están en el ejercicio del cargo en forma ilegal e ilegítima, por cuanto en el caso de vocales de Tribunales Departamentales de Justicia, solo pueden ejercer 4 años, señaló.

El senador Milton Barón, en reiteradas oportunidades manifestó que varios operadores de justicia provocaron la ira del pueblo y por tanto se debe nombrar a vocales Departamentales y jueces, en el marco de lo que estipula la Ley del Órgano Judicial, para que no haya retardación en los diferentes procesos.

Por su parte, el diputado David Ramos, de la bancada del MAS señaló "es el colmo que los que usufructuaron de la función judicial, designados a dedo por los gobiernos de derecha, neoliberales, prosigan causando perjuicio al mundo litigante. Es necesario que los Magistrados elegidos por el voto popular, designen a nuevos vocales departamentales y jueces, para que se abra una nueva etapa en la que el pueblo, los abogados y litigantes, tengan esperanza en que habrá operadores de justicia imparciales apegados a la Constitución y a normas vigentes".

Existe jueces probos

Abogados del foro paceño puntualizaron que hay también operadores de justicia probos que recientemente fueron elegidos y posesionados, tal es el caso del Dr. Juan Lanchipa Ponce, excelente abogado que ejerce la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, los hay jueces idóneos de materia civil comercial, penal, de familia y de otras ramas del derecho.

El Presidente del Colegio de Abogados Dr. Centellas y académicos, explicaron: La Ley 025 de 24 de junio de 2010, promulgada por el presidente Evo Morales Ayma, en el Art. 1 señala "La presente Ley tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judical". Art. 3 (Principios) Numeral 3 "Implica que las autoridades jurisdiccionales, se deben a la Constitución, a las Leyes, sin prejuicios, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia". Numeral 7. "Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia". Art. 8. (Responsabilidad) "Todas las autoridades, servidoras y servidores del órgano judicial son responsables de sus decisiones y actos". Art. 15. Parágrafo III "La actividad jurisdiccional no podrá alegar falta, oscuridad, insuficiencia de la Ley o desconocimiento de los Derechos Humanos y garantías Constitucionales para justificar su vulneración".

Art. 16.I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, Excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho conforme a la Ley". Art. 17-I "La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley".

Capítulo IV. Mandato de las o los servidores judiciales. Numeral 3. "Haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones". Num.7 "Hablar al menos dos idiomas oficiales del país".

Art. 22 Causales de incompatibilidad, para el ejercicio de la función judicial, además de las señaladas en el Art. 239 de la CPE, las siguientes: Numeral 4. "El ejercicio de la función docente". Numeral 5. "Que tengan parientes, hasta el 4to. grado de consanguinidad y de afinidad hasta el 2do. grado, con vínculos de adopción o espiritual provenientes de matrimonio o bautismo". Art. 23 Cesación. "Las vocales o los vocales cesarán en sus funciones por las siguientes causas: 1. Por cumplimiento del periodo de funciones (Vocales 4 años) o de su mandato.2. Por reprobación en un proceso de evaluación de desempeño (la mayoría de vocales y jueces que permanecieron en el cargo durante más de catorce años, no rindieron proceso de evaluación, pública) y otras establecidas por Ley". 14. Impugnación. Garantiza la doble instancia, es decir el derecho de las partes de apelar ante el inmediato superior de las resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les cause algún agravio". Art. 46 (Periodo de funciones) "Las y los vocales de los tribunales departamentales de justicia, ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro (4) años". Art. 128 (Demora culpable en actuaciones judiciales). I. "Se incurrirá en demora culpable por dictar resoluciones en los procesos fuera de los plazos fijados por Ley".

Un grave caso de retardación y atentado al debido proceso

Un flagrante incumplimiento de deberes, Resolución contraria al imperio de la Ley, es el cometido por el vocal Departamental de Justicia de La Paz, Fredy Paz Valdivia, de la Sala Social 1ª, en el contencioso tributario demandado por Auxiliadora Urkupìña contra el SIN. Vulnerando el debido proceso, no tomó en cuenta informes de tres asesores técnicos, auditores: dos de juzgados de Partido Contencioso Tributario Administrativo y uno de las Salas Sociales.

El vocal Fredy Paz Valdivia después de haber retardado la causa, en dicha sala social, por aproximadamente cuatro años, había dictado con fecha antedatada y fuera del plazo establecido por el procedimiento, Auto de Vista Resolución Nº 198/2017 agraviando derechos de la parte litigante, violando los Arts. 252 Num. 3-1 del CPC y varios artículos de la Ley del Órgano Judicial, porque los tribunales y jueces de alzada, están en la obligación de revisar, aun de oficio, si los jueces y funcionarios observaron las leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para que no haya factores de nulidad .

Lo insólito es que no siendo técnico en materia económica tributaria dicho vocal, obvió informes de los asesores técnicos, licenciados en Auditoría: Iván Yuri Hurtado Alba, Lic. Ma. Roxana Pérez H., y del Lic. Auditor Moisés Arébalo Loayza.

El Lic. Iván Hurtado en conclusión de su informe 09/10 fs. 125-127 del caso contencioso textualmente afirma: "Por lo expuesto anteriormente, se establece que la Administración Tributaria no dio cumplimiento al procedimiento previsto por el Art. 9 de la Ley 843, respecto a la compensación y mecanismo del IVA, demostrando de esa forma la ausencia de las correctas especificaciones de la deuda tributaria, por lo que sugiero a su autoridad (a la Juez) dejar sin efecto la R.D.Nº716 de fecha 24/12/ hasta que la Administración Tributaria reconstruya los saldos a favor del fisco de manera certera, correcta y en cumplimiento de los procedimientos para el efecto. La Paz, 8 de septiembre de 2010".

La Lic. Auditor: Roxana Pérez señala: "Con referencia al crédito fiscal, éste fue efectuado por diferentes conceptos los mismos que no fueron identificados por rubros, si bien se tomó información del SIRAT, no se efectuaron pruebas externas de auditoría para verificar la veracidad de la información obtenida del sistema por consiguiente sugiero que se anule el cargo de Bs. 27.226". Informe emitido el 22 de febrero de 2012.

El vocal Departamental Fredy Paz Valdivia incurrió en desconocimiento de la Ley, del Procedimiento Civil, al no haber efectuado revisión de los actuados, como era su deber en grado de apelación, incurrió en desobediencia a normas legales al no haber observado que a fs. 368 la Juez Aspiazu ordenó al S.I.N, informe sobre el juicio contencioso, habiéndose notificado a Fabiola Sangüeza, ésta desobedeció la determinación de la juez y no informó, hecho que constituye vicio de nulidad.

El Lic. Auditor de las Salas Sociales, Moisés Arébalo Loayza a fs. 175 a 177 indica: "En lo que corresponde a la depuración del crédito fiscal se ha realizado por las compras sin respaldo, compras que no son afines a la actividad y facturas no válidas para el crédito fiscal, verificación cruzada a los proveedores de acuerdo a la información del SIRAT, sin embargo al ser tres rubros identificados no se encuentra debidamente establecido por cada uno de los rubros observados además que el Sujeto Activo (Adm. Tributaria) no ha efectuado acción alguna para establecer la veracidad de facturas no válidas para el crédito fiscal y que no fueron dosificadas por esta razón sugiero que el cargo de Bs. 58.798 sea anulado por no estar debidamente demostrado con las acciones a las empresas propietarias de los NIT por las facturas observadas". Informe emitido el 31 de marzo de 2011.

De otra parte, el Vocal Freddy Paz Valdivia, sugestivamente no se refirió a la respuesta del Gerente Regional del S.I.N. Franz P. Rozich Bravo del 13 de agosto de 2008 CITE: GDLP/DER/NIT/750/08 que textualmente manifiesta: «Según lo dispuesto por el inciso h) el Artículo 76 Capítulo III de la Ley 843 están exentos de pago del impuesto a las transacciones la edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos, revistas".

Auxiliadora Urkupiña edita diarios, publicaciones informativas en general.

El vocal Freddy Paz Valdivia, al no haber efectuado minuciosa revisión de los actuados, como demuestra lo anteriormente expuesto, que son clara evidencia de vicios de nulidad, ha incurrido en desconocimiento de Leyes y normas vigentes en Bolivia.

De otra parte cursa en actuados el Auto de Vista defectuoso Nº158/2011, firmado por Iván Campero y la exvocal Virginia Crespo por señalar en dicho Auto (materia social contencioso), las expresiones "antecedentes penales".

El vocal Fredy Paz Valdivia, tenía el deber de revisar los motivos de ese anómalo Auto que anuló obrados para que se dicte nueva sentencia, no lo hizo. Es otro vicio de nulidad.

Entrevistados los Dres. Ronald Torres Armas, Wenceslao Jáuregui, Javier Albarracín, sobre el tema: señalaron: "actuados procesales como el que se da a conocer, dan pie a que se haya manifestado que "los operadores de justicia han podrido la administración de justicia", "que la justicia está peor que antes", "que la justicia no tiene credibilidad".

De acuerdo a informaciones, Fredy Paz Valdivia, fue designado en el gobierno del MNR como Juez de Trabajo, a posteriori siguió como juez con el gobierno del MIR y por acomodo político apareció, sin proceso de evaluación pública, como Vocal Departamental de La Paz, ejerciendo sin legitimidad aproximadamente por diez años cuando el periodo concluía a los 4 años.

Abogados del foro paceño, piden se designe a profesionales probos, que desempeñen la función judicial en forma transparente, honesta, correcta, respetando el debido proceso por lo que se impone renovación de aquellos que detentaron la función para beneplácito personal, con la agravante que algunos no presentaron declaraciones juradas sobre bienes que tenían antes de la posición del cargo y posteriores declaraciones, hasta el presente, ante la Contraloría.