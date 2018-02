Bolivia acoge la sesión preliminar del foro de cuestiones indígenas de la ONU

La ciudad boliviana de Sucre (sureste), la capital constitucional del país acoge desde ayer la reunión preparatoria del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas hacia el decimoséptimo periodo de sesiones de esa entidad, previsto para abril próximo en Nueva York.

El encuentro fue inaugurado con una ceremonia indígena ancestral y un acto al que asistieron el presidente Evo Morales, la presidenta del Foro Permanente, la maliense Marian Wallet, autoridades de la región de Chuquisaca y representantes de organizaciones indígenas y sindicales afines al Ejecutivo boliviano.

La reunión, que se desarrollará hasta este sábado en Sucre, es de "mucha importancia" para los miembros del foro, pues les permitirá prepararse para la sesión que se llevará a cabo del 16 al 27 de abril próximo en Nueva York, destacó Wallet.

"También tendremos la oportunidad de organizar nuestra agenda y coordinar mejor las actividades para promover los derechos y bienestar de los pueblos indígenas del mundo", sostuvo.

El encuentro también dará la oportunidad a los miembros del foro de "aprender más sobre la situación de los pueblos indígenas en Bolivia", cuyos avances para el reconocimiento y el respeto de los derechos de estos sectores fueron elogiados por Wallet.

Entre esos avances, destacó el reconocimiento de los indígenas en la Constitución vigente desde 2009, así como la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como ley nacional en 2007.

Recordó que el tema especial del 17 período de sesiones del Foro Permanente se refiere a "Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos", un asunto de "absoluta y central importancia" para estos sectores.

"Los pueblos indígenas tenemos una profunda relación espiritual, cultural, social, económica y política con nuestros territorios. Es esta relación la que nos define como pueblos", afirmó Wallet.

Indicó que tierra y territorios "son cruciales no sólo para el bienestar y desarrollo", sino que también "son fundamentales para nuestra existencia como pueblos distintos".

Agradeció a Bolivia por su liderazgo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas e invitó a Morales a participar en la apertura de la sesión del foro en abril.

A su turno, el mandatario boliviano afirmó que para él "es un honor" estar con los miembros del foro, procedentes de México, Ecuador, Nepal, Tanzania, Finlandia, China, Malí, Perú, Rusia, EE.UU., Camerún, Islandia y Bangladesh.

Morales protestó por el nombre que lleva el foro, al considerar que "no es posible que se diga en las Naciones Unidas cuestiones indígenas", como si se tratara de "un problema".

"No somos un problema. No puede ser asuntos ni cuestiones. Yo quiero proponer por qué no decir Foro Permanente de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, porque tenemos derechos", afirmó.

Mencionó que antes de su Gobierno se acostumbraba a crear ministerios de "asuntos campesinos" e "indígenas".

A su juicio, esto era una "forma diplomática de discriminación" hacia estos sectores y que terminó con la Constitución de 2009, que reconoció los derechos de todos los bolivianos por igual.

El gobernante también hizo un repaso de las luchas indígenas en el continente y en Bolivia, así como de los logros de su Gobierno.