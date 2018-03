Sobre la agonía del partido la "U" rescata un punto

El plantel de Universitario no pudo contra Wilstermann y terminó dejando escapar dos puntos al empatar 1 a 1 la tarde del domingo en el estadio Patria, de Sucre por la sexta fecha del Campeonato Apertura de la División del Fútbol Profesional Boliviano. El resultado hace tambalear la continuidad del técnico de los capitalinos, Oscar Sanz.

Para el equipo local era un examen más, pues el juego que propone el elenco no termina de convencer a la parcialidad, pero también es verdad que el no haber trabajado con regularidad les pasó factura a los jugadores que dirige en entrenador Sanz, pues la "U" no puede hacer pie en el campo de juego, los errores fueron constantes y no encontraban la ruta del gol.

Mientras que el plantel que dirige el técnico Álvaro Guillermo Peña llegó a la Capital del Estado a proponer su juego intentó marcar la diferencia, tampoco pudo encontrar los caminos para abrir el marcador, las llegadas fueron de Marcelo Bergese, Serginho y Gilbert Álvarez, pero las rutas estaban interrumpidas y todo quedó en intentos.

La "U" tenía la obligación de sacar ventaja, los jugadores Mijaíl Avilés, Rodrigo Borda y Bruno Pascua, buscaron el arco del rival, se chocaron con un guardameta, Osvaldo Nova, que no permitió que caiga su arco, estaba atento para cualquier llegada, también es cierto que las llegadas eran intermitentes y con poca fuerza.

Cuando se jugaba el minuto 44 el árbitro del compromiso, Luis Yrusta, de La Paz invalida un gol a favor de los locales, Marcelo Argüello corre, toma la delantera y anota el tanto, pero en su intento comete una supuesta falta dentro el área chica y la conquista es anulada ante la molestia del plantel capitalino.

El primer tiempo del partido finalizó sin vencedores ni vencidos, los técnicos de ambos equipos aprovecharon el tiempo de descanso rearmar las líneas, los dos equipos tenían la finalidad de sumar o sumar, ya que el propósito es asegurar la clasificación a la siguiente instancia de este campeonato en el que hay equipos que trabajan silenciosamente.

Los dos goles del compromiso llegaron en los últimos minutos del partido, Lucas de Souza, quien había ingresado en el segundo tiempo es el autor del gol a los 87 minutos, los rojos de Cochabamba toman la delantera con una conquista que los dueños de casa querían que sea invalidada por una supuesta posición adelantada, pero el juez paceño estaba cerca de la jugada y el 0-1 cae como balde de agua fría.

Los locales se ponen al equipo en el hombro, se van con todo y es Rodrigo Borda (a los 92 minutos) es quien convierte ante la algarabía de los hinchas quienes están esperanzados que el elenco lace vuelo, pues lo resultados no son sus mejores aliados, lo que está inquietando a los directivos e hinchas quienes quieren resultados favorables.