Javier Bardem: "En las distancias cortas se reconoce al monstruo"

Madrid, (EFE) miércoles 7, marzo 2018

EFE

Del psicópata de "No Country for Old Men" que le valió un Óscar al villano de James Bond, Javier Bardem es un experto en ahondar en el lado oscuro del ser humano, pero en "Loving Pablo", su retrato sobre Pablo Escobar, va más allá: "En las distancias cortas es donde se reconoce al monstruo", sostiene.