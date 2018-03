El Santo se quedó en el camino

El plantel de San José (Bolivia) empató con El Nacional (Ecuador) a un tanto por lado (1-1, en lo global el marcador fue de 4 a 3), ese resultado sepultó el sueño del crédito orureño que se quedó en el camino y está eliminado de la Copa Sudamericana. El partido se jugó en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro por el encuentro de vuelta del torneo que regenta la Confederación Sudamericana de Fútbol.

La persiste lluvia que cayó en parte de la tarde de la ciudad de Oruro, que además anegó el campo de juego y generó más de un dolor de cabeza en los jugadores, parecía ser el presagio de una mala jornada para el elenco local, pues el santo en el primer tiempo simplemente no consigue romper el cero, los intentos fueron muchos la pelota no quiso ingresar al arco y el primer tiempo finalizó sin apertura del marcador.

El equipo ecuatoriano había llegado a defenderse, pero también tuvieron la complicidad de Johan Padilla, quien estaba firme en su sector, tapó todas las que pudo, de igual manera el palo del arco les dijo no, no era la jornada de los jugadores del plantel anfitrión, las llegadas fueron precisas, pero nada pudieron hacer ante la barrera que colocaron los ecuatorianos. San José estaba a un gol de la clasificación y no lo logró.

Carlos Saucedo, fue uno de los jugadores que más insistió por San José y hasta anotó un gol, pero le anularon por una evidente posición adelantada, no fue el único futbolista que intentó e intentó, también probó suerte Rodrigo Ramallo a quien le faltó la puntada final.

De igual manera los visitantes apelaron al contragolpe, sus llegadas no fueron precisas, pero tuvieron el mérito de ser pacientes. En algunas jugadas el arquero Carlos Emanuel Franco tuvo que esforzarse en dos ocasiones, el técnico de la visita Eduardo Favaro, había pedido a sus jugadores atacar en el momento preciso sin descuidar su arco y así finalizó la primera etapa.

Para el segundo tiempo la propuesta futbolística de los santos era la misma, Saucedo insistió con el apoyo de sus compañeros, estaba atento para cualquier llegada de peligro, pero la pelota no quería entrar al arco, hasta que en el minuto 59, una rápida corrida de Didí Torrico permite la jugada del gol que no desperdició el capitán de los santos quien se eleva y con un soberbio cabezazo asegura el 1 a 0 que cae como un balde de agua fría para los visitantes.

La conquista no fue una prenda de garantía, por lo que la insistencia del crédito orureño creció más, hasta que en el minuto 80 el jugador de El Nacional, Miguel Parrales, sorprende a toda la defensa santa y de cabeza anota el 1 a 1 con lo que liquidaron la jornada, la conquista no era esperada por San José y los nervios se apoderan de los futbolistas.

Los últimos minutos del partido se jugaron con el Jesús en la boca, el santo se quedó con un hombre menos en el minuto 96 Mario Cuellar es expulsado por juego fuerte, pese a ello continuaron con las llegadas de peligro, pero el tiempo no alcanzó, el equipo orureño se quedó con las manos vacías y la pena de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana.