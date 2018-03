Bolivia cose 150 kilómetros de bandera para llamar la atención del mundo

Bolivia tiene ya preparada una bandera de 150 kilómetros que desplegará el próximo sábado para batir un récord mundial, en un acto en apoyo a la demanda marítima ante La Haya, afirmó ayer el presidente boliviano Evo Morales.

"Tenemos casi 150 kilómetros, no creo que haya otro país que pueda batir el récord, tardará cien, doscientos años para batir este récord", advirtió el presidente en un acto en el departamento occidental de Oruro, desde donde está previsto desplegar la bandera a lo largo de una carretera hasta las proximidades de La Paz.

El próximo 10 de marzo está previsto desplegar en el altiplano andino la "bandera del mar" de tres metros de ancho y al menos 150 kilómetros de largo, en apoyo de la demanda de Bolivia ante Chile sobre una salida al mar.

Morales aseveró que "ese día va a estar en la vida de todo el mundo".

El propio presidente instó a confeccionar esta bandera el pasado 14 de febrero, fecha en que Bolivia recuerda lo que considera una "invasión" de Chile a su litoral en 1879.

La enseña es una tela azul mar sobre la que van impresas por tramos la bandera nacional de Bolivia, la wiphala que representa a las comunidades originarias del país, nueve estrellas por cada una de sus regiones y una más por el litoral que reclama a Chile.

"Va a ser una fiesta total", comentó sobre la respuesta al pedido que realizó entonces, ya que inicialmente solo se pretendía alcanzar setenta kilómetros para superar la marca de 50,4 que desde 2002 tiene la ciudad india de Bombay.

El mandatario se congratuló de que además de la movilización en Bolivia para confeccionar por tramos la bandera, desde el exterior llegan otros elaborados por bolivianos residentes en países de América y de Europa.

"Las luchas se ganan con movilización", sentenció convencido de que "las banderas van a seguir llegando, ya no hay límite".

La demanda ante Chile "nos une a todos, aquí no hay diferencias ideológicas, pragmáticas, partidarias, todos vamos a unirnos y movilizarnos", subrayó.

No obstante, no se refirió al anuncio este martes del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993) de que no acudirá a la ciudad neerlandesa de La Haya en la delegación que defenderá la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas.

El anuncio fue criticado por el Gobierno boliviano como un desaire a su invitación y a la unidad nacional que pretende en esta causa.

La CIJ tiene previsto escuchar entre los próximos 19 y 28 de marzo los alegatos orales de ambas partes, en el pedido presentado en 2013 por Bolivia para que Chile negocie sobre una salida soberana al océano Pacífico.

Bolivia perdió ante tropas chilenas en la guerra del Pacífico unos cuatrocientos kilómetros lineales de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

Chile mantiene que las fronteras entre ambos países quedaron fijadas en un tratado 25 años después de aquel conflicto y no hay nada que negociar.