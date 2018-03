Bolivia rastrea casos de sarampión tras confirmarse un portador en Perú

Bolivia ejecuta un plan de búsqueda y de identificación de posibles casos de sarampión en poblaciones fronterizas y aeropuertos para prevenir contagios, luego de conocerse un portador del virus hace unos días en la región de Puno en el vecino Perú, informó ayer una fuente oficial.

La ministra de Salud de Bolivia, Ariana Campero, en rueda de prensa, indicó que se ha instruido "una vigilancia activa en los puntos fronterizos" con Perú, país con el que Bolivia tiene un intenso flujo turístico y comercial, para así detectar a potenciales portadores del virus.

El caso confirmado en Perú se reportó el pasado 2 de marzo, el primero en 17 años en el país, y el portador fue un hombre de 46 años que presentó los síntomas tras un viaje que hizo a Puno (sur), cerca de la frontera con Bolivia.

La ministra señaló que las poblaciones en las que ya se ejecuta el Plan Ampliado de Inmunización (PAI) son Puerto Acosta, Copacabana y Desaguadero, todas en la frontera con Perú, además de otras consideradas estratégicas colindantes con otros países.

"Se están tomando acciones en aeropuertos, también para la vigilancia activa ante posibles casos sospechosos", sostuvo Campero.

El sarampión es una enfermedad contagiosa que tiene un período de incubación de diez días, sus síntomas son fiebre muy elevada, enrojecimiento de ojos, lacrimación, secreciones nasales y principalmente erupciones en la piel, que puede ser mortal en niños menores de 5 años.

Recordó que según el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) el último caso de sarampión en Bolivia se registró en la localidad de Amarete del departamento de La Paz el año 2000, mientras que seis años después la Organización Panamericana de la Salud declaró la eliminación de ese virus en la región de las Américas.

En 2006 la Organización Panamericana de la Salud declaró la eliminación de la enfermedad en toda la región.

Sin embargo, de enero de 2017 al mismo mes del presente año se reportaron nuevos casos confirmados, de ellos tres en Argentina, 45 en Canadá, 120 en Estados Unidos y 952 en Venezuela.

La ministra pidió a los padres de familia no generar alarma y no entrar en pánico, y que en caso de que sus hijos presentasen síntomas tales como ojos rojos, fiebre, secreción nasal y erupciones en la piel, lo lleven al centro de salud más cercano a su domicilio y no automedicarse.

Por otra parte, adelantó que el Ministerio de Salud prevé en los próximos meses incorporar al Esquema Regular de Vacunación la segunda dosis contra el sarampión.

"Para esta gestión estamos incorporando la segunda dosis de la SRP para el esquema nacional de vacunación la que irá dirigida a menores de edad de 18 meses, pero vamos a dar una información precisa cuando introduzcamos la segunda dosis. Aún no hay fecha", concluyó.