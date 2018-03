Consejo Nacional de Autonomías inició debate final sobre el pacto fiscal

El Consejo Nacional de Autonomías inició ayer el debate final sobre el pacto fiscal, en el que analizará las 25 alternativas de financiamiento para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y el acuerdo sobre los tres consejos de coordinación sectorial: minería, salud y seguridad ciudadana, informó el viceministro de Autonomías, Hugo Siles.

"Hemos llegado a la parte final del debate técnico del diálogo de más de dos años, y en esta sesión lo que pretendemos es afianzar los consensos y acuerdos que hemos alcanzado en estas últimas etapas", indicó.

Explicó que entre las alternativas aprobadas en anteriores reuniones se encuentra el análisis de factibilidad del fortalecimiento de las administraciones tributarias departamentales y municipales, para prestar servicios de recaudación a otros niveles de Gobierno, como también la coordinación para la participación de los gobiernos autónomos departamentales en el control y fiscalización de recursos naturales relacionados a la minería y actividades forestales.

Además, dijo, la generación de una política destinada al desarrollo de ciudades y metrópolis, a partir de mecanismos financieros, acceso a créditos y donaciones.

"Esos son los temas que alcanzaron consenso y los vamos a fortalecer, toda vez que existe la necesidad de implementar de manera gradual y progresiva estos consensos", mencionó.

Por su parte, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, insistió en que la redistribución de la coparticipación tributaria sería la alternativa para atender las necesidades de las regiones.

"El presupuesto de Tarija ha caído cinco veces y eso quiere decir que no se puede sostener las demandas que se tiene y la coparticipación haría que se atiendan esas necesidades, porque si existe de dónde sacar recursos, como de las empresas públicas", señaló.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, manifestó que tiene pocas esperanzas en esa reunión, porque no se hablará sobre la redistribución de recursos, a pesar de que se propuso cinco alternativas para adquirir fondos sin afectar a ningún otro sector.

"Nosotros hemos propuesta esas cinco alternativas, pero el Gobierno ha rechazado esa propuesta porque no tienen voluntad de discutir el Pacto Fiscal entonces la lógica es hacer un show", manifestó.

Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, dijo que la propuesta de esa región es crear pequeñas empresas mixtas públicas y generar empleos.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, dijo que ese es un proceso que se ha avanzado bastante y ahora se encuentra en su última etapa, en la que dijo, se debe seguir trabajando en la evaluación de competencias de mayor distribución equitativa de los recursos económicos que maneja el Gobierno, gobernaciones y municipios.

El pacto fiscal es el espacio agendado por la Ley Marco de Autonomías para la concertación en torno a la generación, distribución y destino de los recursos públicos.

La reunión del CNA se dio inició en instalaciones de Palacio de Gobierno, con presencia del ministro de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Alfredo Rada; de Planificación, Mariana Prado, el viceministro Siles, y ocho de los nueve gobernadores del país, ya que no se hizo presente el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, porque indicó que no tiene sentido estar en la reunión si no se hablará sobre la redistribución de la coparticipación tributaria.