El Tigre se mantiene firme como primero de la serie "B"

Con un grupo de jugadores distinto al que habitualmente presenta el director técnico Carlos Ischia, el plantel de The Strongest venció a Aurora con un marcador de 2-1 ayer en el estadio Hernando Siles, de La Paz, donde el celeste estuvo a un gol de empatar el encuentro que correspondió a la octava fecha del torneo local.

El siguiente jueves en la ciudad de La Paz (18:15) el equipo atigrado enfrentará a Peñarol (Uruguay) por la Copa Libertadores de América (Grupo C), ese encuentro también está entre las prioridades del técnico argentino, por lo que este domingo dispuso el ingreso de varios jugadores juveniles quienes mostraron que están listos para alternar, pero también es verdad que algunos fueron traicionados por los nervios, pese a todo recibieron una buena calificación.

Durante los días de trabajo el técnico había anticipado que realizaría cambios en el once habitual, dio pautas de la propuesta que tenía, pero también sorprendió a la hora de dar a conocer a los titulares, además de colocar a Richard Gómez de 17 años de edad, el jugador rindió como esperaba el cuerpo técnico y es una de las alternativas que tendrá para los siguientes cotejos.

Las acciones del encuentro comenzaron con algunas llegadas intermitentes de ambos elencos, ambos se limitaron a cuidar su sector, con ataques esporádicos de las dos parcialidades, los técnicos de ambos equipos (Ischia y Miguel Ángel Zazhu de manera respectiva) no se cansaban de dar instrucciones a sus jugadores, para subir las cargas en ambos equipos.

El primer tiempo del encuentro finalizó sin vencedores ni vencidos pese a que buscaron el arco uno y otro, Aurora intentó marcar la diferencia pero fueron frenados en el momento preciso. Para el segundo tiempo el técnico Zazhú realizó cambios que al final le dieron mayor fuerza al plantel que estuvo a punto de igualar el marcador.

Los atigrados lograron la ventaja en el minuto 60, Cristian Novoa se encargó de hacer estallar el escenario deportivo, el jugador recibe un servicio de Henry Vaca, se acomoda y de chilena convierte el tanto, el golazo es celebrado con todo, el futbolista pelea y sella como en sus mejores momentos futbolísticos.

En el minuto 65 el futbolista Rudy Cardozo, de The Strongest lograr escapar de férrea marca que había ordenado el entrenador de la visita, el jugador consigue mandar la pelota al corazón del área donde el arquero no logra contener la pelota y hace que rebote en la rodilla de José Fleitas, de Aurora, quien no puede creer el infortunio que le tocó pasar, era el 2 a 0 para los locales.

A partir de esa conquista el Equipo del Pueblo no baja los brazos, ataca con más frecuencia y estaba a punto de convertir, es en el minuto 73 cuando celebran la conquista, Charles Da Silva da muestra de la jerarquía que tiene a la hora de definir pues en medio de la defensa pelea por la pelota se da la media vuelta con firmeza envía el balón al arco de José Peñarrieta, el golero nada puede hacer para evitar la caída de su arco.

Con el 2 a 1 termina el compromiso, los jugadores del Tigre no se cansan de celebrar, pues muchos jóvenes futbolistas estaban esperando su oportunidad, al término del juego el técnico argentino los felicitó para darle mayor confianza. Entre tanto el resto del elenco dio la vuelta la hoja y ya piensa en el partido de la Libertadores.