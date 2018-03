Extrabajadores de Ecobol reciben sus beneficios sociales

Los ex trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), comenzaron a percibir sus beneficios sociales por sus años de servicio.

El Ministerio de Trabajo se encargó de hacer los cálculos de pago para evitar malestar entre los exfuncionarios.

Montos económicos desde los 8.318 bolivianos hasta los 124.000, Bs 127.000 por 24 años de servicio, Bs 168 mil por 27 años de servicio y Bs 191 mil por 35 años de servicio, son los finiquitos que serán cancelados a los cerca de 400 trabajadores.

Empero, los exfuncionarios no están conformes, debido a que no se garantiza su jubilación porque los administradores de Ecobol, no realizaron los aportes a las AFP desde el 2013.

La Central Obrera Boliviana (COB), a la cabeza de Juan Carlos Huarachi, anunció que buscarán acercamientos con las autoridades gubernamentales para exigir el cumplimiento de la ley y se cancele la totalidad de los beneficios que les corresponde a extrabajadores del servicio postal.