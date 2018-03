Bolívar dejó escapar dos puntos de casa

El plantel de Bolívar no pudo contra Colo Colo (Chile) y resignó puntos valiosos en el Copa Libertadores de América, los celestes empataron ayer a un tanto (1-1), en el estadio Hernando Siles, de La Paz. La Academia sumó su segunda igualdad (el primero fue de visitante contra Delfín en Ecuador con el mismo marcador) por el Grupo "B", su próximo rival será Atlético Nacional (Colombia) el 05 de abril de visitante.

El partido se jugó ante una buena cantidad de hinchas locales como visitantes, la bandeja alta de la curva Sur fue copada por más de dos mil seguidores del plantel chileno quienes portaban pancartas con distintas frases que permitían ser reconocidos por propios y extraños, quienes también respaldaron a su plantel, pero después terminaron con la silbatina.

Apenas se inició el compromiso cuando los hombres de Bolívar se fueron con todo en contra del arco del elenco chileno, el remate directo al arco fue de Juan Miguel Callejón, tras un pase de Mauricio Prieto, pero la pelota chocó contra el palo. Esa jugada permitía adelantar que sería un encuentro sin tregua, los dueños de casa habían realizado el anuncio, pero nada más.

Mientras pasaban los minutos de la primera etapa los celestes paceños tenían el dominio del balón, pese a ello no encontraban el rumbo para convertir los goles, la propuesta futbolística no fue de las mejores, no era la jornada de Juan Miguel Callejón, Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme, quienes intentaron anotar para desigualar el marcador que estaba en cero, no fue posible, pese a las contantes llegadas que comenzaban a inquietar a los hinchas, las sociedades no funcionaron.

El plantel chileno tenía un objetivo, su arco estaba bien cubierto los jugadores de la defensa hicieron su trabajo, cada uno duplicó esfuerzos y cortó como pudo cada llegada de Bolívar, el despeje fue rápido no permitieron que su caiga su arco, pero también aprovecharon los errores del celeste para frenar las jugadas en su momento y no complicarse más.

Romel Quiñonez, arquero de Bolívar en la primera mitad del juego fue un espectador más, no tuvo muchos problemas para cuidar su área, pues las llegas de Colo Colo eran muy pocas y sin muchas luces, se pudo contabilizar dos claras que al final no inquietaron al guardameta quien estuvo firme en su sector despejando cualquier contragolpe.

Una mano de la defensa del plantel chileno dentro del centro de peligro donde también estaba cerca el árbitro Darío Herrera (Argentina), permite que Bolívar se ponga en ventaja mediante la vía del penal, frente a la pelota se paró Juan Carlos Arce quien en el minuto 38 anota el único gol para el equipo paceño, la conquista es celebrada con todo por los locales.

La falta que había cobrado el argentino a favor de Bolívar generó más de una discusión en el plantel de Chile que perdió más cuatro minutos entre reclamos al juez y los líneas, pero ninguno recibió amonestación alguna, lo que también molestó a los futbolistas de Bolívar, la falta se registró a los 34 minutos y recién pudo rematar Arce a los 38 minutos.

La alegría de los celestes duró muy poco, en el minuto 43, Octavio Rivero anota el tanto del empate después de un tiro de esquina que no pudieron despejar los hombres del celeste, el autor de la conquista sólo debe rematar directo al arco para desubicar a Quiñónez, la defensa estaba distraída. Con el 1 a 1 finalizó los primeros 45´del compromiso.

En el segundo tiempo de juego Bolívar no pudo reaccionar, la propuesta del técnico Vinícius Eutrópio no le dio el resultado esperado, los ataques fueron intermitentes, además los errores también fueron claros y les pasó la factura que a la hora de las estadísticas puede ser muy elevada. En tanto que los visitantes hicieron su negocio, se fueron con un punto valioso, cuidaron su arco hasta el último segundo del juego.