Siles pide a gobernador Costas responsabilidad sobre pacto fiscal

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, pidió ayer al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tener responsabilidad sobre el pacto fiscal, porque esa autoridad departamental rubricó -dijo- con su "puño y letra" consensos sobre 25 alternativas de financiamiento y otros acuerdos en el marco del Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

"Los consensos del pacto fiscal son mandatos del Consejo Nacional de Autonomías, no puede nadie salirse y decir ׳yo no quiero si no me escuchan׳. No, entonces, le pedimos (a Costas) con cordialidad que tenga responsabilidad", dijo a los periodistas.

Siles lamentó la ausencia de Costas en la reunión del CNA que se realizó el 7 de marzo en La Paz.

"Si el gobernador Costas no asiste a las reuniones, no quiere debatir y no quiere participar, que está en todo su derecho, que no ponga al departamento de Santa Cruz de por medio, porque en todo caso nosotros vamos a difundir que él firmó, de puño y letra, los consensos del pacto fiscal", señaló.

Sobre las últimas denuncias que realizó Costas, respecto a que la Gobernación de Santa Cruz es víctima de un supuesto "acoso y asfixia económica" por parte del Estado, Siles señaló que ese es un tema "político".

"Eso es político, porque eso se demuestra en términos técnicos y nosotros hemos demostrado de manera clara que la Gobernación de Santa Cruz recibe transferencias y el departamento en sí tiene inversiones históricas en carreteras, puentes, proyectos de agua, riego, infraestructura y otros ¿Acaso eso no cuentan? ¿Eso es asfixia económica?", dijo asegurando que esa región es la que más recursos fiscales recibe.