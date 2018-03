El domingo se completa la fecha siete

La Comisión Técnica de la División del Fútbol Profesional Boliviano, ratificó para el día domingo los dos partidos reprogramados que corresponden a la séptima fecha del Campeonato Clausura (Nacional Potosí con Aurora y San José con Universitario), con lo que se completará la jornada. Estos encuentros debían jugarse en las pasadas semanas, pero fueron trasladados de fecha por razones distintas.

El santo y estudiantiles medirán fuerzas desde las 16:00 en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro, el partido fue reprogramado para el domingo debido a la participación del equipo orureño en la Copa Sudamericana del que fue eliminado, ese encuentro es asumido por ambos equipos como la oportunidad de escalar posiciones en la tabla "A y B".

Mientras que desde las 19:15 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial jugarán los equipos de Nacional Potosí y Aurora este encuentro no pudo jugarse debido al mal tiempo que reinó en la primera semana del mes de marzo que imposibilitó que el avión que los trasladó a la ciudad de Sucre no pudo aterrizar, los hombres del Equipo del Pueblo no lograron presentarse en el campo deportivo, por tratarse de "situaciones de fuerza mayor".

Este fin de semana sólo se jugarán esos dos cotejos, debido a que el torneo profesional ingresó en un corto receso ya que entre el 23 y 25 de marzo la Selección Nacional jugará dos partidos de preparación contra Curazao en condición de visitante, ambos encuentros se jugarán desde las 20:00, para la ocasión la delegación ya emprendió viaje.

Mientras que la décima fecha se jugará entre el viernes y sábado (30 y 31 de marzo), se completará el domingo y lunes (1 y 2 de abril). El encuentro que abrirá la jornada será entre los equipos de The Strongest y Nacional Potosí (20:00), los cotejos continuarán el sábado en Sacaba se enfrentarán Wilstermann y Guabirá (15:00), en tanto que en Santa Cruz rivalizarán entre Royal Pari y San José (17:15).

Para el domingo pactaron tres partidos: en la Villa Imperial jugarán Real Potosí y Bolívar desde las 15:00, entre tanto en Sucre ase enfrentarán Universitario con Destroyers (17:15), mientras que en Santa Cruz desde las 19:30 rivalizarán Oriente Petrolero con Blooming. Entre tano la noche del lunes desde las 20:00 se enfrentarán Sport Boys con Aurora desde las 20:00.