Spielberg, el "rey Midas" que nunca descansa

Redacción internacional, (EFE) viernes 23, marzo 2018

Director de "E.T." o la saga Indiana Jones y productor de "Los Goonies", "Back to the Future" o "Gremlins", a Steven Spielberg le gusta el espectáculo y se ha metido de lleno en él con "Ready Player One", con la que además se ha dejado llevar por la moda del revival ochentero.