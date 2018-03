Renovación judicial de vocales de TDJ

El Consejo de la Magistratura, mediante su portavoz, hizo conocer que se emitirá una nueva convocatoria para la renovación de vocales de Tribunales Departamentales de Justicia, a nivel nacional.

Se indico que existe 77 acefalías, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, principalmente.

Uno de los requisitos será el que los y las aspirantes a Vocales, sepan hablar un idioma nativo.

De otra parte, se señaló que los varones deben presentar libreta de servicio militar obligatorio que demuestre haber sido enrolado en alguna unidad de las Fuerzas Armadas.

Algunos vocales desde hace 20 años que se encuentran en ilegal función, no solo que no hablan algún idioma nativo, sino que no presentaron libreta de servicio militar obligatorio.

De otra parte, tampoco habrían efectuado declaraciones juradas sobre bienes, ante la Contraloría del Estado, como determina la Ley SAFCO, para cada gestión.

Para la anterior, suspendida convocatoria, para ese mismo fin, se presentaron más de seiscientos postulantes, varones y mujeres.

Ante el anuncio de una nueva convocatoria para la renovación de vocales de Tribunales Departamentales de Justicia "se espera -señalaron en el Consejo de la Magistratura-, se presenten abogados meritorios toda vez que es necesario dar una nueva imagen de administración de justicia, transparente, proba, idónea, correcta, honesta".