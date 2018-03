Pary: minimización de resoluciones de la OEA es desconocer su existencia

El plenipotenciario boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, advirtió ayer en La Haya, que conceptuar las resoluciones del organismo hesmisférico como meras recomendaciones carentes de efecto vinculante, como lo planteó Chile en sus alegatos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), equivale de hecho a desconocerla.

"Este es un pronunciamiento desafortunado y erróneo de la parte jurídica de Chile. (La abogada argentina al servicio de Chile, Mónica) Pinto ha dicho que las resoluciones no tienen valor vinculante: eso es falso porque desconocer esas resoluciones estaríamos desconociendo la existencia de la OEA.", sostuvo.

Pary forma parte del equipo jurídico y la misión bolivianos que asiste a los alegatos orales que escucha estos días la CIJ, de parte de los abogados de Bolivia y Chile.

"Sería una gran aberración que no se reconozcan y que le quiten valor. Estaríamos creando un clima de desconfianza, porque cualquier país diría que no tienen ningún valor jurídico (las resoluciones). Eso lo ha hecho (Chile) con la finalidad de no reconocer el gran valor de esas pruebas contundentes y fehacientes de que Chile tiene compromisos con Bolivia y se tienen que cumplir", argumentó.

Pary se refirió a las 11 resoluciones de la OEA expedidas entre 1980 y 1993 en que declaró asunto de interés hemisférico permanente la causa marítima de Bolivia.

En sus alegatos orales de la semana pasada ante los 15 magistrados de la CIJ, Bolivia citó, entre un legajo de documentos oficiales de Estado, notas verbales, memorandos y actas diplomáticas, las resoluciones de la OEA, que Chile desconoció de un plumazo estos mismos días aquí, en La Haya.

"La demanda boliviana tiene como pruebas las 11 resoluciones que la OEA aprobó en apoyo a Bolivia y en apoyo al diálogo a las partes. Estas resoluciones están plenamente vigentes porque no se han cumplido. La Asamblea (Permanente de la OEA) ha hecho un seguimiento" al respecto, precisó el representante diplomático.

Las declaraciones del diplomático boliviano se registraron a horas de que el equipo de juristas de su país formule ante la CIJ los argumentos de réplica a la defensa de Chile el viernes y jueves últimos.

Chile hará uso de la palabra el miércoles en el cierre de la fase oral de alegatos del juicio marítimo planteado por Bolivia.

Bolivia busca que la CIJ prescriba a Chile a volver a la mesa de negociación, de buena fe, pronta y formalmente.

Chile alega que no se comprometió a ceder a Bolivia un paso soberano al mar en la retahíla de negociaciones, formales y de Estado, entre 1920 y 2011.