COB pide alza de 15% al salario mínimo y empresarios califican de "despropósito"

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó ayer, en un ampliado, pedir al Gobierno que el incremento de sueldos sea de 15% al salario mínimo y de 10% al haber básico, para esta gestión.

El ampliado se llevó a cabo en la sede del magisterio rural de Cochabamba. En el mismo se aprobó la propuesta que se planteará al Gobierno.

"Se hizo un trabajo único donde solo han trabajado los obreros, sin ningún tipo de asesores y se ha consensuado con base a las necesidades de los diferentes sectores y por tanto se propone un 15% al mínimo nacional y del 10% al básico", informó el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi.

Acotó que para establecer los porcentajes se tomó en cuenta parámetros de gestiones pasadas, y se hizo un promedio de las propuestas de diferentes sectores.

El Gobierno ya anunció que está abierto a negociar sobre la propuesta de la COB, para que haya un resultado antes del 1 de mayo, que se celebra el Día del Trabajador.

Huarachi destacó que en esta oportunidad la decisión de la COB ha sido desarrollar con los mismos trabajadores un pliego petitorio sencillo, que contenga las necesidades de los obreros y permita trabajar de forma eficiente.

También anunció que se pedirá al Gobierno trabajar por tiempo y materia para dar solución al pliego, y no como en el pasado depender de la agenda de los ministros.

Califican como un "despropósito"

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Ronald Nostas, calificó como un despropósito el pedido de la COB, que se incremente 15% al salario mínimo y 10% al haber mensual.

"Nos causa mucha preocupación porque pedir un incremento tan alejado de las posibilidades reales del país y del aparato productivo, es un despropósito y una falta de coherencia que va a afectar gravemente a los trabajadores más vulnerables y los que intentan ingresar al mercado laboral", afirmó el dirigente.

Señaló que estos pedidos "exagerados e inconsecuentes", son planteados para beneficiar solamente a un sector minoritario de trabajadores que no representan más del 20% que tienen "el privilegio" de acceder a una fuente laboral en el ámbito de la formalidad.

"No solo que no tiene ningún sustento técnico y es poco racional, sino que no guarda relación alguna con la inflación del año pasado, que debiera ser la base de cálculo, con la situación de desaceleración de la economía del país y sobre todo del grave contexto por el que atraviesan las empresas medianas y pequeñas y el sector productivo", afirmó Nostas.

El empresario explicó que, en los últimos años, los incrementos sobredimensionados ya han generado el aumento del desempleo más allá del 4.5% y del empleo informal por encima del 70%, debido a que las empresas medianas y pequeñas no han podido cubrirlo sin afectar gravemente su estabilidad. "Incluso los incrementos irracionales están afectando el empleo en el propio sector público, que ha aumentado en 23% las contrataciones temporales en detrimento de las estables, al punto de desligarse, el año pasado, de los efectos que puedan causar y que ya están causando", explicó.

Diálogo tripartito

Por otro lado, informó que no se ha recibido aún la respuesta a la carta en la que solicitan al gobierno, ser tomados en cuenta en la negociación por el aumento salarial, aunque dijo que conoce del anuncio público del Ministro de Economía, de que serían convocados la siguiente semana "Es una decisión que nos parece apropiada porque es muy importante que el sector empresarial, las grandes, medianas y pequeñas empresas, los sectores que los representan y las federaciones departamentales, puedan exponer a través de la Confederación, la cifras y los datos reales que grafiquen el peligro que corren las fuentes de trabajo, de aplicarse este tipo de castigos sobre los emprendedores", apuntó.

En relación a la negativa de la COB a que el sector empresarial participe en este diálogo, Nostas señaló que "Los dirigentes de la COB se niegan a acceder al diálogo tripartito porque no quieren escuchar la realidad del otro 80% de los trabajadores que cada vez están más afectados porque con este tipo de medidas, se afecta su acceso, permanencia y calidad de empleo y donde se encuentran especialmente los jóvenes", afirmó.