Llorenti podría ser enjuiciado en EEUU por caso Chaparina

Dirigentes del TIPNIS y activistas de defensa del ecosistema, informaron que se iniciará juicio penal y civil a Sacha Llorenti, en Estados Unidos, por violación de Derechos Humanos y violencia extrajudicial contra indígenas en Chaparina.

El embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, podría ser demandado en la vía penal y otra civil "por la vulneración de Derechos Humanos con violencia armada contra la XI marcha pacífica de indígenas del TIPNIS, en Chaparina, que pueden ser interpuestos en los Estados Unidos, toda vez que radica y realiza trabajo en suelo norteamericano", señalaron activistas de defensa del medio ambiente y del ecosistema.

Al respecto el exdirigente de la central TIPNIS, Fernando Vargas, manifestó que "jamás se olvidará que hubo inusitada violación de los derechos humanos, violencia psicológica y física, armada, planificada y ejecutada, contra inermes e indefensos indígenas que efectuaban la XI marcha de protesta pacífica para que no se avasalle el territorio de la nacionalidad del TIPNIS, con la construcción de un camino que no fue consultada en forma previa por el gobierno a los pueblos originario indígenas, construcción que, dijo, dividiría en dos el territorio del TIPNIS, con un contrato que se dice fue con la empresa brasileña OAS".

La Constitución Política del Estado Plurinacional indica que Bolivia la conforman 36 nacionalidades, una de ellas indígenas del TIPNIS.

Vargas expresó: "El pueblo boliviano recuerda que Sacha Llorenti ordenó la represión armada en Chaparina contra indígenas, a mujeres y niños se amordazó y pateó, a los dirigentes se culateó con fusiles, se los persiguió y detuvo, hubo violencia extrema, tortura psicológica, física, heridos y daños y perjuicios materiales".

"Sacha Llorenti no compareció ante la justicia ordinaria de Bolivia, el Presidente y Capitán General de las Fuerzas Armadas y policiales, Evo Morales Ayma, lo designó embajador en la OEA y después en la ONU, posiblemente para evitar sea aprehendido y aclare quiénes constituían la ominosa "cadena de mando", cuando por la Constitución Política del Estado Plurinacional está claro que para la movilización de tropas policiales, es el Capitán General quien ordena al Ministro de Gobierno y para la movilización de tropas de las Fuerzas Armadas es el Capitán General que ordena al Ministro de Defensa", si Sacha Llorenti rebasó la jerarquía del Presidente y actuó por sí, inventándose eso de la "ruptura de la cadena de mando" asumió la total responsabilidad penal y civil, no se debía haberlo nombrado como Embajador", enfatizó.

Jurado de los EEUU y jurisprudencia internacional

"La demanda que iniciaron las víctimas de "Octubre Negro" contra Gonzalo Sánchez de Lozada, el veredicto del Jurado declarándolos "responsables de la violencia y muerte de indígenas" y al pago de diez millones de dólares como indemnización a las víctimas, sienta jurisprudencia internacional y demuestra que hubo violencia, muerte, extrajudicial. Ese actuado del Jurado integrado por ciudadanos norteamericanos amerita que todos los atentados en contra de los derechos humanos de las personas, puede ser demandado por la vía penal y civil en cualquier Estado donde se radican los autores", aseveró Vargas.

Más aun, cuando Sacha Llorenti confesó que se "rompió la cadena de mando" admitiendo de ese modo que él no cumplió su deber como Ministro de Gobierno, no hizo cumplir con su personal inferior lo dispuesto en convenios y tratados internacionales sobre la defensa de los Derechos Fundamentales de las Personas, permitiendo la represión criminal".

Activistas de Defensa del Medio Ambiente y el Ecosistema señalaron: "Aquí corresponde aclarar, si él era parte de la cadena de mando ¿de quién recibió orden para la movilización de más de cinco mil efectivos policiales y civiles de inteligencia, para arreciar y atacar con fusiles, armas blancas, palos, mordazas, gas tóxico, a indefensos indígenas, para patear a mujeres embarazadas y niños, para embarcarlos en avión de la Fuerza Aérea haciendo que por la fuerza retornen al TIPNIS y así intentar evitar la protesta nacional e internacional ante la ofensiva del Gobierno para destruir el ecosistema, los pulmones intercontinentales, del TIPNIS?".

Por eso, indicó Vargas, abogados de Bolivia y letrados de Estados Unidos son consultados para interponer las acciones judiciales legales, para sentar un precedente para que no se atente y cometan delitos en contra de la humanidad.

"Los comités de defensa del TIPNIS están movilizándose, coadyuvando para dichas acciones legales, afirman los activistas en comunicado entregado a la redacción de JORNADA, aclaran: ¡Por qué en Estados Unidos!

"En el caso, la residencia fijada de Sacha Llorenti es en los Estados Unidos, donde vive, habita y ejerce funciones de trabajo, por tanto toda notificación con demandas se las puede hacer en ese domicilio y en su caso aprehenderlo para que sea conducido ante instancias de investigación policial y judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica, no podrá argüir, pretextar, que goza de derecho de extraterritorialidad, porque cuando sale a las calles, avenidas, o concurre a algunos actos, está en territorio norteamericano y por ende sujeto a normas legales de Estados Unidos, si quiere escudarse en alguna oficina de la ONU, cuya sede está en los Estados Unidos, las fuerzas de investigación, policiales y judiciales, lo pueden notificar en el interior de dicha Organización, porque son oficinas públicas de los pueblos del mundo", aclararon.

"Vamos a sentar un precedente nacional, internacional, mundial, porque los convenios y tratados internacionales que suscribió Bolivia, respecto a sanción de atentados criminales, tortura, violencia psicológica armada, son de acatamiento de carácter internacional y mundial", enfatizaron en comunicado, Marcial Vega, Reynaldo Perales y otros activistas.

Fernando Vargas y los dirigentes Fabian Gil, Lázaro Tacoo, expresaron que se prepara una marcha a nivel internacional en defensa del territorio del TIPNIS.

Se opusieron a la conferencia que disertaba Sacha Llorenti, en Santa Cruz, sobre la demanda marítima, en instalaciones de la COD.

Parlamentarios de UN, Santa María, Rodríguez, Amilcar Barreal, señalaron que de acuerdo a informes recibidos "fue una pobre disertación del exministro, que en lugar de hacer conocer que la demanda en la Haya no nos hará devolver el Océano Pacífico sino que habría nuevo diálogo con Chile -como ahora plantea el presidente Morales-, se dedicó a indicar que la Corte Internacional de Justicia se podría pronunciar hasta el próximo año". No supo explicar en qué consistiría "negociar de buena fe" con los chilenos, no aclaró por qué a través de los medios de comunicación señaló que "Bolivia tiene novedosas propuestas para Chile de lograrse que la CIJ de la Haya le obligue a negociar".