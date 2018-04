Un estudio abre la puerta a tratamiento del cáncer de próstata menos dañino

Washington, (EFE) martes 17, abril 2018

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Duke abrió la puerta a avanzar hacia un tratamiento del cáncer de próstata que sea menos dañino con el paciente, según informó la publicación especializada "Proceedings of the National Academy of Sciences".