Morales pide a los indígenas unión para salvar a la Tierra del capitalismo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió ayer unión a los movimientos indígenas del mundo para oponerse a las políticas del capitalismo y garantizar la supervivencia de la Tierra.

"El enemigo está ahí. Si nosotros no vamos a tener capacidad de organizarnos, no solamente como movimiento indígena, sino en otros sectores sociales, no estamos garantizando la vida de las futuras generaciones", dijo Morales en la apertura de la decimoséptima sesión del Foro Indígena de la ONU.

La cita, que se prolongará hasta el próximo 27 de abril, es el gran encuentro anual de los movimientos indígenas en Naciones Unidas.

Morales, de la etnia aimara y primer presidente indígena de Bolivia, insistió en su discurso en la necesidad de garantizar los "derechos de la Madre Tierra" para que la humanidad pueda sobrevivir.

Con ese fin, insistió, los movimientos indígenas deben trabajar para frenar políticas que "no respetan" la naturaleza.

"Estamos obligados a combatir al imperialismo, al capitalismo, al intervencionismo, al armamentismo. Esas políticas están orientadas a llevarnos al genocidio", denunció Morales.

El presidente boliviano insistió en la importancia de que los indígenas muestren "unidad" porque el "futuro de la vida y la humanidad está en peligro".

Así, llamó al Foro Indígena a reclamar en Naciones Unidas que se garantice "el derecho de la Madre Tierra" y subrayó la importancia de recuperar el poder político en más países y, desde él, promover modelos alternativos.

"Cuando no nos sometemos al dominio externo, políticamente al imperio norteamericano en estos tiempos, cuando no nos sometemos económicamente ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional estamos mejor económicamente, estamos mejor democráticamente, estamos mejor culturalmente", dijo.

"Si no cambiamos estas políticas del capitalismo, mal podemos decir que está garantizada la vida para todos los seres humanos", insistió.

El tema central de las reuniones de este año en la ONU son los derechos a las tierras, territorios y recursos, un asunto clave para los movimientos indígenas en todo el mundo, tal y como recordó hoy la presidenta del Foro, Mariam Wallet Aboubakrine.

"La colectividad de los derechos sobre las tierras, territorios y recursos en una tradición de los pueblos indígenas que es parte de nuestra historia y nuestro patrimonio", apuntó, recordando que esa visión es "muy diferente" a las corrientes que dominan hoy que se basan en la propiedad privada.

En una rueda de prensa, Morales recordó que su Gobierno está tratando de recuperar esa propiedad comunal en algunas regiones, después de que Occidente convirtiese la tierra en una "mercancía".

El presidente boliviano contestó además a preguntas sobre el ataque lanzado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra Siria, en respuesta al supuesto uso de armas químicas por parte del Gobierno de Damasco.

Morales condenó la acción y aseguró que esos ataques son como un "genocidio".

La intervención de Washington y sus aliados "no es por las armas químicas", sino que tiene otros intereses, dijo, recordando los casos de Irak y Libia.

"Es el control geopolítico que quieren ejercer", aseguró Morales, que acusó a las potencias occidentales de utilizar conceptos como "autoritarismo", "dictadura" o "régimen" para justificar sus acciones.

En su discurso ante el Foro Indígena, el presidente boliviano ya había denunciado que hay Estados, sin mencionar a ninguno en concreto, que usan "políticas de intervención" y humillación.

"No se trata de problemas políticos. Inventan problemas políticos para intervenir a un país militarmente y después saquear sus recursos naturales", señaló.

Mientras, Morales prefirió no responder hoy a preguntas sobre la situación en Venezuela, país que visitó este domingo tras la celebración de la Cumbre de las Américas en Perú.

En Caracas, el líder boliviano manifestó su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y criticó la decisión de algunos países de no reconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales venezolanas.