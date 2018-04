Morales entrega vehículos y compromete construcción de nueva sede para la COB

El presidente Evo Morales entregó ayer 10 vehículos y equipos de computación a la Central Obrera Boliviana (COB) y comprometió la construcción de una nueva sede para esa principal organización sindical del país, que esta jornada celebra 66 años de fundación.

"Ahí tenemos con mucho respeto por su aniversario unas 10 movilidades, algunas computadoras (...), pero me ha sorprendido recuerdan ustedes entregamos este edificio hicimos con el programa Bolivia Cambia y me dijo (Huarachi) que no es suficiente, y hay otro proyecto para hacer para la Central Obrera Boliviana, con mucho cariño y respeto vamos a ejecutar", dijo en un acto público de homenaje a la COB.

Morales exhortó a los dirigentes nacionales y departamentales de la COB a pagar los impuestos de las sedes sindicales, porque son un patrimonio de los trabajadores.

"Mi recomendación, de nuestras sedes hay que pagar impuestos, no como las empresas privadas con doble planilla no quieren pagar, nosotros dignamente pagar nuestros bienes y el patrimonio de los trabajadores, eso es muy importante para demostrar que somos mejor que el sector privado", apuntó.

Además, Morales expresó su respeto y admiración por la COB, por la lucha sindical de los trabajadores.

"Con mucha sinceridad yo me he educado dentro de la Central Obrera Boliviana como sindicalista, he aprendido dentro de la Central Obrera Boliviana (...), algunos ejecutivos sin que sea miembro de la COB me convocaban al comité ejecutivo para organizar nuestras luchas", rememoró Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que el reto de los trabajadores es hacer cumplir sus derechos, el documento político y los planteamientos del último congreso que se realizó en febrero de este año, en la ciudad de Santa Cruz.

"Después de una revolución masiva de 1952 y una gran nacionalización de las minas ahora en este nuevo ciclo en los siglos XX y XXI de igual manera existen los retos políticos estructurales, el día de hoy para nosotros como nuevo comité ejecutivo a un mes y dos semanas de la posición de esta nueva dirección habíamos pensado trabajar fortalecer la COB haciendo hincapié nuestro documento político", manifestó.