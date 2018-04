Trump pidió a países de América que intervengan militarmente Venezuela: Morales

El presidente Evo Morales reveló el martes por la noche que en una informal reunión en la Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en Lima, Perú, mientras esperaban la sesión en la sala Vip, conversó con algunos presidentes y uno de ellos le confesó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió en septiembre pasado que países de América intervengan militarmente Venezuela.

"En esta Cumbre de Las Américas como siempre hay que esperar en la sala Vip antes de que empiece la sesión, conversando no voy a decir los nombres, pero un presidente qué me comentó: el año pasado en septiembre, yo sabía, que Trump estaba reunido con cuatro presidentes de Sudamérica y ahora me confesó personalmente acompañado con otro presidente, que les ha pedido intervenir a Venezuela militarmente", puntualizó en entrevista con el programa Dossier de la cadena televisiva TeleSur.

Morales precisó que, según la revelación de ese presidente, rechazaron los países aludidos ese pedido, sin embargo, subrayó, que siempre está en el pensamiento de Trump intervenir el país bolivariano con la única intención de saquear su petróleo.

Dijo que Trump por ese rechazo retrocedió en su intención de una intervención.

"Yo no sé si tiene cierta orientación de integración el presidente de Estados Unidos, estoy convencido que el peor enemigo de la humanidad en este momento es Estados Unidos, del planeta", señaló.

El presidente boliviano remarcó que desde la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), apuestan porque América Latina y el Caribe sea zona de paz, libre de armas nucleares.

"Y cualquier intervención, yo soy muy sincero ahí, yo dije además de eso, cuando conversamos con el compañero (Nicolás) Maduro, podrán acabar con la Revolución Bolivariana de Venezuela, pero en el fondo es adueñarse del petróleo venezolano para los norteamericanos", sentenció.

En la entrevista con el productor Walter Martínez, el jefe de Estado reiteró que es importante la unidad de los pueblos para combatir los ataques e intentos de acabar con los gobiernos progresistas de Latinoamérica que tiene el Gobierno de Estados Unidos.