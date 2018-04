Medida cautelar draconiana contra alcalde Leyes atenta contra derechos fundamentales

La población cochabambina solidaria con los DD.HH., del alcalde José María Leyes durante la vigilia ante los estrados judiciales, cuando se enteró "que no había sido remitido a la cárcel y que se había dictado medidas substitutivas a la detención" aplaudió, hubo abrazos, llanto y algunas risas.

En los hechos no se dieron cuenta que el juez instructor, como medidas cautelares había determinado: Pago de una multa de Bs. 200.000, prohibición de mantener conversación con servidores públicos del municipio, arraigo para que no se ausente de Cochabamba menos de Bolivia, prohibición de hablar sobre el proceso que se le sigue, detención domiciliaria con custodia policial.

"Nunca antes habíase visto una medida cautelar "draconiana", que más parece una condena sin antes haberse agotado todas las instancias de un proceso judicial como el que se instauró contra el alcalde Leyes", señaló el jefe de Bancada de Unidad Nacional, parlamentario Gonzalo Barrientos.

"El Alcalde había presentado como prueba de descargo preconstituido certificación de que "se había resuelto (rescindido) el contrato de dotación de mochilas aceptado por el proveedor, así como certificado que no se pagó, no se desembolsó, ni un centavo de las arcas del municipio por dicha rescindida adquisición". Jurídicamente no había materia justiciable para que se afecte sus derechos fundamentales como persona, señaló.

Corresponde que en apelación el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, revoque dichas medidas "draconianas" y se instruya se levante diligencias permitiendo que tenga su propio abogado, presente pruebas pre-constituidas de descargo y llame a careo a la denunciante para que ésta demuestre cuánto de monto de dinero se pagó por parte del municipio de Cochabamba por las mochilas chinas, quién o quiénes autorizaron dichos pagos y mediante qué número de cheques de cuentas de la comuna", expresó un dirigente vecinal.

Por su parte, allegados familiares al alcalde Leyes, saliendo de su estupor y dándose cuenta que la situación del imputado es atentatorio a sus derechos fundamentales, "al extremo que se le llega a prohibir hablar, declarar (¿a los medios de comunicación?) sobre su proceso público, que se le prohíba decir y mostrar documentación legal sobre su verdad y también a través de un abogado de su confianza", manifestaron que "sin culpa se lo condenó" por lo que se recurrirá de apelación contra dichas medidas cautelares.

En criterio de abogados del foro paceño, lo lamentable es que el alcalde Leyes, quizá asesorado políticamente, adelantándose a los hechos anunciaba días antes que iba a ser detenido, creyó que con ello el Ministerio Público se hubiera abstenido de pedirle rinda informativa, lo aprehendieron, se amparó en el precepto constitucional del derecho al silencio, los fiscales pidieron al juez durante la audiencia de medidas cautelares su remisión a la cárcel, el juez dictó medidas, substitutivas a la detención carcelaria. El drama no parece haber terminado.

La pregunta del millón, ¿por qué el alcalde Leyes o alguno de sus oficiales mayores, antes que vaya a declarar al Ministerio Público, no hizo llegar a todos los medios de comunicación social, copias legalizadas del rescindido contrato y certificado del municipio haciendo constar que no se desembolsó ni un centavo de las arcas del municipio para el pago de mochilas chinas?

Queda en la incógnita.