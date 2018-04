Cumberbatch: "Los superhéroes atraen al gran público a obras desconocidas"

Con un fino acento inglés, relajado y con la calma de quien lleva ya muchos años en el negocio, Benedict Cumberbatch, reconoció, en una entrevista a Efe, que uno de los estímulos a la hora de protagonizar una película de superhéroes es acercar al gran público "obras más desconocidas".

Con motivo del estreno de Los Vengadores: Infinity War, tercera película de este universo de superhéroes de Marvel, el actor inglés apuntó que representar el papel del Doctor Strange es genial porque "se pueden hacer cambios respecto a otros roles".

"Esperas poder atraer gente de esta enorme franquicia a otros trabajos que has hecho. Es la posibilidad de movilizar al gran público a obras menos conocidas", aclaró Cumberbatch.

Infinity War reúne a un gran elenco de estrellas como Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man, Chris Hemsworth, como Thor, y Scarlett Johansson, como la Viuda Negra, entre otros.

Pese a ello, Cumberbatch aseguró que compartir escenario con tantos actores importantes puede provocar que exista la posibilidad de "sentirse muy lejos de los directores", pero apuntó que con Joe y Anthony Russo no ocurre ya que son grandes en su trabajo.

Ante esto, Anthony Russo respondió que interactuar con tantos actores "no es tan complicado como se pueda pensar", ya que es "gente" con la que llevan "trabajando siete años" y, por lo tanto, "es como un campamento verano".

En distinta línea, Sebastian Stan, que toma el papel de Soldado de Invierno, sopesó que "desde el principio" se sabía "que iba a ser complicado rodar la película porque nunca se había intentado hacer algo así".

"Había que lidiar con los horarios y calendarios de mucha gente. Es más difícil pero también es divertido porque te da la oportunidad de conocer a mucha gente que en otras ocasiones no hubieras podido", añadió.

Cumberbatch, quien también interpreta a Sherlock Holmes en la serie de televisión del mismo nombre, aseguró que adora a su personaje, Doctor Strange, por la "sensación de estar perdido en el mundo, pese a ser una mente brillante".

"Su trabajo como neurocirujano, el accidente de coche por el que tiene que dejarlo... Esto le provoca perder su vida material, pero también espiritual. No sabe quién es y tiene que empezar de nuevo una y otra vez", matizó.

En Infinity War, Iron Man, Hulk, el Doctor Strange y Thor, entre otros superhéroes, tratarán de impedir que el villano Thanos, interpretado por Josh Brolin, destruya todo a su paso.

Dentro de este universo de Marvel, Tom Holland, conocido por su participación en Lo Imposible (2012), toma el papel de Spiderman, con el objetivo de darle "un aire más juvenil" al mítico personaje.

"Creo que fui afortunado por poder interpretar ese personaje desde joven porque ha sido capaz de darle un aire más juvenil. Creo que ser la versión más joven del personaje ha sido mi arma secreta a la hora de interpretarlo", explicó el actor inglés.

Holland, a sus 21 años, no teme quedar encasillado en este superhéroe y explicó que jugaba a ser Spiderman desde que era un niño.

"Lo adoro, he tenido una conexión muy fuerte con él, no he tenido miedo de quedarme estancado, me lo he pasado muy bien", destacó.

A la hora de valorar lo que supone formar parte de este universo, Cumberbatch destacó las oportunidades para mejorar la improvisación que ofrece la película.

Por su parte, Letitia Wright, que adopta el papel de Shuri, princesa de Wakanda (lugar donde se desarrolla Black Panther), señaló que la mujer en la película vuelve a tomar un rol relevante y que es algo necesario porque "las mujeres no son tan representadas como los hombres en el cine".

"Me encanta que Marvel las junte a todas y ponga a personajes femeninos como protagonistas. Es una situación beneficiosa para la industria y para nosotras", puntualizó la actriz.

Infinity War es el tercer film de la tetralogía de Los Vengadores del universo Marvel.

A las ya estrenadas Los Vengadores (2012) y Vengadores: La era de Ultrón (2015), le sigue Infinity War, que se dividirá en dos partes, la publicada este 2018 y la que verá la luz en mayo de 2019.