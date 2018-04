Empresa alemana garantizará mercado de baterías producidas en Bolivia

El consorcio alemán ACI Systems, elegido para industrializar el litio boliviano, garantizará el mercado de destino del hidróxido y las baterías de ion litio producidas en Bolivia, notificaron ayer fuentes oficiales.

El viceministro boliviano de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, aseguró que el sector automotor alemán asumirá inicialmente esta producción del país sudamericano, pero se prevé la expansión gradual de esta venta a otras naciones europeas con una industria desarrollada de vehículos eléctricos.

"No tenemos que ver el mercado y ver qué cliente nos va a comprar el hidróxido o el material catódico batería, no, y esto es algo fundamental, el consorcio aseguró el mercado. No vamos a buscar mercado, esto está asegurado", informó.

Añadió que el consorcio alemán fue elegido entre 8 consorcios internacionales que compitieron por más de un año para asociarse con Bolivia e industrializar el litio del Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo.

El funcionario explicó que ACI Systems cumplió cuatro requisitos importantes para ser electa como socia de Bolivia en la industrialización del litio, contenido en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí.

El primer requisito fue aceptar utilizar las salmueras residuales ya existentes en el salar, no de pozo, y como segunda condición se estableció que en la sociedad mixta el Estado boliviano tenga más de 50 por ciento de las acciones, señaló Echazú.

También mencionó como parte de las condicionantes demostrar la tecnología y experiencia de dicha empresa en el sector y garantizar el mercado destino para la producción de las baterías en Bolivia.

Según fuentes oficiales, esta sociedad entre el Estado boliviano y el consorcio alemán permitirá viabilizar una inversión preliminar de mil 328 millones de dólares para la construcción de cuatro plantas industriales en el Salar de Uyuni.

Se prevé que estas instalaciones sean destinadas a la producción de hidróxido de litio, de materiales catódicos, baterías de litio y de hidróxido de magnesio.

Por su parte el gerente general de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), Juan Carlos Montenegro, aseguró que la planta de litio será la más grande de la región y permitirá producir alrededor de 8 Gigawats por hora como planta de batería, asegurando que esa capacidad permitirá cubrir el mercado alemán y europeo, además del boliviano e inclusive de la región.