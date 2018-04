Aprueban proyecto de ley de Límites entre Chuquisaca y Santa Cruz

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer, la Ley de delimitación del límite - tramo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz correspondiente a los 30 vértices del trecho admitido entre los municipios de Villa Serrano y Pucará.

El senador Milton Barón (MAS), en el debate argumentó que esa ley solo pretende delimitar los 30 vértices entre los municipios de Villa Serrano y Pucará y no así los otros 90 que hacen referencia al reservorio Incahuasi.

Yo respeto todas las intervenciones, pero hay ciertos conceptos que no los comparto, yo no sé si hemos prestado atención al Proyecto de Ley que hoy estamos considerando, yo quisiera que alguien me muestre si desde el articulo uno, al quinto, incluyendo la disposición abrogatoria y derogatoria; me muestre si se toca con una letra, palabra o frase que estén incluidos los 90 vértices donde se encuentra ubicado el reservorio Incahuasi", remarcó.

Por su parte la senadora por Chuquisaca, Nélida Sifuentes (MAS), refutó la aprobación de la norma por considerarla perjudicial para el departamento al que representa.

"Con estos 30 vértices que estaríamos aprobando vamos a cerrar toda la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca, por tanto, una vez aprobada esta Ley no habrá discusión con Santa Cruz, ni por un centímetro de límites entre ambos departamentos", precisó.

La Ley fue aprobada por voto nominal en su estación en grande con 25 votos a favor, 3 en contra y 4 en blanco; y para su estación en detalle por mayoría simple. La ley fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.