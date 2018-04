S.J. Clarkson será la primera mujer en dirigir una película de "Star Trek"

La británica S.J. Clarkson será la encargada de dirigir la cuarta parte de "Star Trek", convirtiéndose así en la primera mujer que toma las riendas de la célebre saga galáctica, informó la revista especializada Variety.

Clarkson es conocida por su trabajo en el mundo de la televisión tras haberse encargado de episodios de series como "Dexter", "Bates Motel", "Orange is the New Black", "Jessica Jones" y, más recientemente, "The Defenders".

El estudio Paramount Pictures hizo este anuncio durante la feria CinemaCon, en Las Vegas (Nevada), donde agregó que la cuarta parte de la franquicia contará con Chris Hemsworth en su reparto.

El australiano, conocido por su papel de Thor en el universo cinematográfico de Marvel, apareció en "Star Trek" (2009) interpretando al padre del capitán Kirk (Chris Pine).

Además, se confirmó que Zachary Quinto, quien encarna a Spock en la saga, volverá para esta cuarta entrega.

Paramount está desarrollando al mismo tiempo otra película de "Star Trek" cuyo concepto está en manos de J.J. Abrams y Quentin Tarantino, pero fuentes consultadas por la revista aseguran que ese guion todavía no está finalizado y no se abordará hasta después de esta cuarta película.

La historia de esta nueva entrega ha sido creada por J.D. Payne y Patrick McKay. El filme contará con la producción del propio Abrams y Lindsey Weber, a través de Bad Robot Productions.

"Star Trek" volvió a la gran pantalla en 2009 con 385 millones de dólares en todo el mundo, mientras que su continuación, "Star Trek: Into Darkness", llegó a los 467 millones. La tercera parte, "Star Trek Beyond", acumuló 343 millones.

Antes de estas nuevas adaptaciones, hubo otras cinco películas entre 1979 y 1989, todas ellas dirigidas por hombres.