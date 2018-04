Se abrió el telón del Festival Internacional de Teatro de La Paz

Una tropa de "kusillos", bufones típicos de tradiciones andinas, recorrió ayer el centro de La Paz para inaugurar el XI Festival Internacional de Teatro de la ciudad (FITAZ), que hasta el próximo 6 de mayo reúne a compañías de América y de Europa.

"Si me buscan, me fui al teatro", "Tú y yo en el FITAZ. No sé, piénsalo", "Teatro = Cultura", "Nos vemos en el FITAZ", "El teatro es libertad" o "Ya tenemos canchas, queremos teatros" rezaban las pancartas de estos personajes enmascarados.

Con trajes coloridos, desfilaron danzando anárquicamente, como marca la tradición de estos bufones típicos de los Andes bolivianos, para anunciar el inicio del festival en un recorrido hasta el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez.

Los bailarines del Ballet Folclórico de La Paz interpretaron a estos personajes antes de la inauguración, protagonizada por la obra "Agua/Wasser", una coproducción entre la ciudad y Bonn (Alemania).

FITAZ 2018 prevé cuarenta obras en teatros y otros espacios de la ciudad, de multitud de géneros como el drama, la comedia, el monólogo o el cuentacuentos, algunas de ellas para niños, según la Secretaría Municipal de Culturas de la Alcaldía de La Paz.

Las representaciones están a cargo de actores y compañías teatrales de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Italia, Chile, Costa Rica, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

El festival forma parte del programa "La Paz, Capital Iberoamericana de las Culturas 2018".