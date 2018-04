Los lilas son humillados en casa

Dicho y hecho, el plantel de Wilstermann logró su propósito con una goleada sobre Real Potosí al que dejó en el piso tras vencer ayer por 0-6 en el estadio Víctor Agustín Ugarte donde el rojo cochabambino jugó como Pedro por su casa. En el encuentro de la décima cuarta fecha el plantel lila estaba obligado a ganar o ganar para llegar a la fase de Play Offs, pero se quedó con las manos vacías.

En los pasados días durante los entrenamientos, el director técnico de los rojos cochabambino, Álvaro Guillermo Peña en más de una ocasión había reiterado que a Potosí no irían a regalar nada a nadie, además en sus declaraciones insistió que los partidos hay que jugarlos "a ganar eso es para mí el fútbol" y así fue, el equipo cochabambino funcionó como una orquesta (pese a los cambios en el once habitual) que les permitió convertir media docena de goles ante una defensa que era un manojo de nervios.

Para el plantel lila había la obligación de ganar o ganar, para así poder aspirar su pase en el grupo de ocho equipos que jugarán por el título del torneo y su clasificación a la Copa Libertadores de América del siguiente año, pero ahora está anotado en la liguilla (seis planteles) que lucharán por la Copa Sudamericana (los elencos denominaron premio consuelo).

Los rojos se dieron el festín de goles desde el minuto 8, Marcelo Bergese sorprende a la defensa local, el jugador escapa y hace prevalecer su experiencia para enviar el balón al fondo del arco donde el arquero Marcelo Robledo nada puede hacer, sólo le quedó recoger el balón con la pena de haber sido sorprendido.

Los goles no cesaron ahí, los aviadores jugaron como si fuesen locales, a los 20 minutos aparece Carlos Antonio Melgar, el jugador no le da la oportunidad a la defensa para que pueda rearmarse después de un rebote, estaba atento y bien ubicado para enviar el balón al fondo del arco, era el 0-2 parcial que comenzaba a preocupar al técnico Milton Maygua.

Tres minutos (25) después una vez más Melgar corre y no permite que le quiten el balón hasta que la vuelve a enviar al fondo del arco, ya era una goleada del que no logra sobreponerse el dueño de casa, los jugadores del lila estaban más perdidos que aguja en el pajar ante la molestia de los hinchas que no daban crédito al mal momento de su plantel.

Pero los goles no terminaron ahí, en el minuto de adición del primer tiempo (46) una vez más Wilstermann ataca y cambia la jugada por otro gol, esta vez Gabriel Ríos anota la conquista con el que termina el primer tiempo con un marcador adverso para el elenco local (0-4).

No era la tarde del plantel potosino y hasta se fallaron un penal, el equipo no podía sacar ventaja en un reducto que conoce como la palma de su mano, parecía que los jugadores tenían una venda en los ojos y no sabían por dónde correr y defender su arco, no les salía nada.

Ese mal momento fue aprovechado por el equipo de Wilstermann, que se propuso complicarle la vida al lila, en el minuto 83 el goleador del rojo, Gilbert Álvarez anota el quinto tanto, pero la lluvia de goles no termina ahí, a los 87 anota Ricardo Pedriel para sellar el 0-6, los rojos cochabambinos se habían dado el gusto de golear pese a que el técnico Álvaro Guillermo Peña había realizado cambios en su once habitual.