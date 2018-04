Huanacuni: Países de la región aún apuestan por Unasur

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, afirmó ayer que el diálogo y la negociación son los dos instrumentos a los que recurre su país para resolver la situación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y aseguró que los países aún apuestan por este ente.

Al comparecer ante medios estatales, Huanacuni indicó que "todos los países y gobiernos apuestan por Unasur porque este es nuestro foro natural regional de diálogo político. Todas las regiones tienen su propio foro y en este nuevo equilibrio mundial nosotros no podemos hablar como pueblos aislados, como países aislados", acotó.

El canciller urgió en solucionar de forma inmediata la designación del nuevo secretario general de ese organismo y la renovación administrativa.

"Entre los aspectos pendientes están la designación del Secretario General por consenso y la renovación administrativa de Unasur", señaló.

"Tenemos una diversidad de posturas políticas es cierto, pero también tenemos la responsabilidad de responder a las necesidades de la región", subrayó el jefe de la diplomacia boliviana.

Agregó que está coordinando las reuniones en torno al bloque regional junto a su homólogo peruano, Néstor Popolizio, por orden de los presidentes Evo Morales (Bolivia) y Martín Vizcarra (Perú).

"Estamos conversando con cada uno de los cancilleres de los estados miembros de manera directa, de canciller a canciller, levantando los puntos más importantes", sostuvo.

El pasado 20 de abril Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú anunciaron mediante una nota dirigida a Huanacuni que restringirían su participación hasta quedar resuelta la designación del secretario general.

El jefe de la diplomacia boliviana, cuyo país ostenta la presidencia pro témpore del bloque, aseveró que el sentido de Unasur es recuperar la soberanía.

Resaltó que su país heredó de su antecesor, Argentina, temas como la elección del nuevo secretario general, pendiente desde enero de 2017.

Destacó que, durante la pasada gestión, la nación vecina no aplicó los elementos importantes de la diplomacia de los pueblos: el diálogo y la negociación, al no convocar a reuniones a cancilleres o presidentes y dejar solamente que trabajaran comisiones, que no son las instancias pertinentes para analizar el tema central de designaciones.

Unasur está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.