Farías ensaya cambios para enfrentar a Libertad

La Paz, (APG) miércoles 2, mayo 2018

El director técnico de The Strongest, César Farías alista cambios en el once inicial para el partido del jueves contra Libertad, de Paraguay por la Copa Libertadores de América, el encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo "C" en el que el Tigre es último con tres puntos. Para este compromiso a disputarse en el estadio Hernando Siles (20:30) la dirigencia dispondrá la venta de más de 15 mil entradas, ya que esperan el respaldo de sus hinchas.