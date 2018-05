Transporte pesado reitera que Morales atienda peticiones

"Nos hace pelear entre nosotros, no tenemos carga suficiente para transportar por carencia de políticas de producción agropecuaria y de exportaciones de productos no tradicionales, no atiende nuestros reclamos desde hace seis meses, habrá más desempleo", señalaron dirigentes.

Redacción JORNADA miércoles 2, mayo 2018

archivo

Hace más de seis meses que hemos advertido al gobierno del presidente Evo Morales que atienda nuestros reclamos de trato justo en el flete de nuestros vehículos para transporte de combustible, áridos, granos, se libere las exportaciones para que el sector tenga trabajo, se restrinja el acceso del transporte pesado de Chile, Argentina, Brasil, porque quitan trabajo a los choferes nacionales, señaló Juan Yucra, secretario ejecutivo del transporte pesado cruceño.