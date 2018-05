Gobierno distrae al pueblo con Incahuasi para evitar el "21F"

Entrevistados por JORNADA los activistas del Tipnis, Gregorio Reynoso A., Gerardo Alarcón Pozo, Genoveva Lazo de Moncada, señalaron que "no es de extrañar que el gobierno cada cierto tiempo efectúe distracción del pueblo en casos articulados desde esferas de los Ministerios, a fin de evitar que el pueblo le recuerde el caso de la represión en Chaparina ordenada por el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, actual embajador en la ONU, así como evitar que el pueblo le recuerde los resultados del referéndum del 21F de 2016.

En el caso de los límites donde se encontró gas, Incahuasi, se llegó al extremo de que un juez cruceño, determinó se levante la retención de regalías y se deposite los mismos en cuentas de la gobernación de Santa Cruz, en el término de cinco días, sabiendo que los chuquisaqueños iban al recurso de apelación y por tanto queda en statuo quo esa determinación, empeorada además con el prejuzgamiento del actual presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Flores Condori, quien aseveró que dicha determinación del juez, no sienta ejecutoria, toda vez que la sentencia constitucional, emanada del Tribunal Constitucional, respecto a que primero se debe hacer una nueva verificación de delimitación de territorio, jerárquica y jurídicamente debe ser cumplida".

Lo grave es que el Gobernador de Chuquisaca queda en la línea de la neutralidad, porque sabe que todo es un sainete debidamente programado por esferas de su partido, el MAS, expresaron.

Hacer respetar resultados del 21 F de 2016

Recordaron que el presidente del Comité Cívico de Cochabamba Juan R. Flores Encinas, en mensaje irradiado en las redes sociales, recordó que debe hacerse respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero, señalando: "Estimados compatriotas bolivianos en el mundo entero, estamos en el municipio de San Benito valle alto cochabambino, queridos llajtamasis, esta es la sede de Unasur, que está a mis espaldas, quiero pedirles, cansados del malgasto de nuestra plata de todos los bolivianos, definitivamente ante la vergüenza internacional que hemos vivido hace pocos días cuando el Presidente de Bolivia se ha hecho cargo de la presidencia pro témpore de Unasur y seis presidentes han abandonado, se han salido de Unasur y de aquí en más, como en los temas marítimos, seguramente seguiremos pasando vergüenza internacional en lo que es políticas de Estado, políticas internacionales, en la diplomacia que Bolivia debería desplegar de la manera más grande más humilde pero con firmeza lo que no ocurre hoy, por lo tanto como no van a ser candidatos y la ley prohíbe y la Constitución Política del Estado se respeta así como vamos a hacer respetar el voto del soberano del 21 de febrero de 2016, el próximo Gobierno, en el primer día, esto (construcción del palacio Unasur) debe volverse un hospital, referente para todo Sudamérica , lo mismo que el palacio que están construyendo en la ciudad de La Paz, debemos vender ese avión que hoy utiliza el presidente Morales, sin conseguir absolutamente nada, no nos trae ningún beneficio a los bolivianos, el que se malgastan la plata de todos los bolivianos, derrochando nuestra plata y eso va en contra de todos los intereses en salud, en educación, del futuro de nuestros jóvenes, de nuestra juventud, principalmente de nuestra niñez, estas farsas que se están construyendo como elefantes blancos se vuelvan hospitales de tercer nivel , se vuelvan universidades, para el desarrollo integral del pueblo boliviano".

Santa Cruz engañada

Como se advierte, manifestaron los activistas de la defensa del Tipnis, "el pueblo de Santa Cruz una vez más será motivo de engaño, no se les entregará lo recaudado y retenido, regalías por la explotación del pozo Incahuasi.

"Al no existir sentencia ejecutoriada del juez cruceño, la situación del Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz se ve comprometida, cuando éste y su directiva, deben canalizar el recordar en todo momento que el soberano ya se pronunció el 21 de febrero, por tanto exigir que el gobierno cumpla con lo que manda el Art.168 de la Constitución Política del Estado, que está vigente y le prohíbe postular o ser candidato tanto a él como al vicepresidente García Linera, porque en la pregunta elaborada por el Tribunal Supremo Electoral, convalidada por el Tribunal Constitucional, se hace especifica mención a dichos nombres y cargos públicos". Eso de las regalías, debe ser tema de otra estrategia que no perjudique la objetividad del 21F", enfatizaron.