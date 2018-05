Defenestran a Suxo en sesión de Comisión de DDHH

"Usted no es digna de representarnos a los bolivianos" le manifestaron a Nardy Suxo, ciudadanas bolivianas radicadas en Estados Unidos.

"Su pasado es negro", señaló una representante que dijo ser mujer política perseguida por el gobierno de Bolivia, a tiempo de oponerse a que la exministra, exembajadora, de Evo Morales, sea representante de Bolivia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

La grabación difundida a través de las redes sociales, también fue remitida a la redacción de JORNADA, desde el lugar de los hechos, Nueva York, Estados Unidos.

En partes salientes expresa lo siguiente: "La señora Nardy Suxo, ella ha mencionado derechos humanos, protección a la mujer indígena, campesina, ha pronunciado que ella a protegido a su gente, que ha gobernado".

"Señora Nardy Suxo en Bolivia no hay leyes? solamente las leyes existen para los que son del gobierno. Tenemos gente en la cárcel, la señora Guadalupe Cárdenas está acabada, al señor Eduardo León le han quitado su título de abogado por denunciar a la corrupción del señor Evo Morales-Zapata, señora Nardy Suxo que han hecho ustedes en estos doce años, ustedes nos han dado un referéndum al pueblo, hemos ganado el 21 de febrero, tenemos políticos perseguidos no solamente hombres, mujeres ahora, usted habla de la mujer, de la transparencia, no tenemos transparencia en Bolivia estamos soqueados, usted habla de derechos humanos señora no se llene la boca de derechos humanos, nos da mucha tristeza verla y nos quiera representar, no nos está representando nos está ofendiendo, estamos sufriendo, tenemos madres que están llorando en las puertas de las cárceles, señora Nardy Suxo qué significa para usted derechos humanos, protección, corrupción, cuando usted tiene un currículum gigante negro en corrupción, qué entiende usted por derechos humanos y qué entiende por corrupción," le enrostró una señora durante la reunión pública.

Otra asistente al acto, manifestando que era campesina agricultora, señaló: "En este país hay libre expresión, (Estados Unidos), yo soy el pueblo, no tengo experiencia, pero usted (Nardy Suxo) no es digna de estar en ese lugar, no nos representa, en nuestro pueblo, en nuestro país, cada día se viola las leyes en Bolivia con qué moral está usted sentada ahí, en ese lugar, ya basta, basta, estamos hartos con este gobierno, cada día sufrimos, no hay libre expresión en Bolivia, que está usted haciendo allí, usted no es digna, soy del pueblo, yo soy de familia campesina agricultora, no soy ningún diputado, no vengo de familia de políticos, basta, hay que desenmascarar a esta gente señores", afirmó ante la Comisión, a quien la Presidenta de la misma le dio la palabra.

Por su parte Humberto Roca, enrostró a Suxo manifestando: "Como diablos puedo pensar que una persona que ha violado los derechos humanos pueda pretender ocupar un sitial en esta Comisión de Derechos Humanos, esta señora sindicó a mi hijo de catorce años de corrupción para denigrarlo violando sus derechos humanos". Indicó que él y su familia radican en Estados Unidos, que no es corrupto, no estuvo en ningún cargo público y que solo porque pidió que se luche contra la corrupción y el narcotráfico, se lo tildó de corrupto.

Nardy Suxo señaló que no iba a responder los ataques contra su persona, relievó la transcendencia de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, que dijo es en contra de la corrupción, expresó que Ronald Mac Lean es yerno de Banzer y Aparicio familiar de Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes, dijo, la denigraron porque fueron investigados.

A la pregunta de: José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, por qué Bolivia no apoyó sanción contra Siria, Irán, por el uso de armas nucleares, "entre otras atrocidades", Nardy Suxo dijo "que cumplía instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia".

Nardy Suxo es candidata a Juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.