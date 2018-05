A la cárcel exinstructor de Scout por corrupción de menores

El juez de turno ordenó el sábado por la noche la reclusión en la cárcel de San Pedro para Gunter M., ex instructor del grupo Scout de La Paz, imputado por presunta corrupción de menores y abuso deshonesto.

De acuerdo al fiscal departamental, Edwin Blanco, después de la aprehensión del imputado, el viernes por la tarde, dijo que "esta persona vulneró la libertad sexual de niños y adolescentes de 11 y14 años de los Scout".

Se trata dijo, del tercer implicado en los hechos denunciados por las víctimas y sus familiares que pertenecieron al Grupo de Scout de La Paz.

En la imputación, el Ministerio Público con la suficiente probabilidad de autoría solicitó la detención preventiva del acusado.

En este caso, agregó, que un ex guía y el ex director de los Scout La Paz guardan ya detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Blanco no descartó que hayan más implicados en ese caso, por lo que las investigaciones continúan para sancionar la vulneración a la libertad sexual de niños y adolescentes.