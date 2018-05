Bolívar apuesta el todo por el todo

Vinícius Eutrópio, director técnico de Bolívar pondrá toda la carne al asador para el partido de la noche del sábado contra Nacional Potosí, por el encuentro de vuelta de los Play Offs que se jugará en el estadio Hernando Siles, de La Paz por el Campeonato Apertura en el que el celeste necesita un empate para sellar su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

El entrenador podrá contar con equipo "casi" completo, los lesionados se incorporaron al trabajo, Diego Bejarano y William Ferreira están a disposición del brasileño quien comenzó a delinear al once inicial, de acuerdo con los entrenamientos este no sufrirá modificaciones con relación al elenco que le ganó a Nacional Potosí en la Villa Imperial (1-2).

Las bajas en el plantel son Mauricio Prieto y Luis Gutiérrez, ambos no podrán jugar con el celeste por varios días, pues las lesiones que sufrieron son de cuidados, el primero ingresó a quirófano por lo que prácticamente se le terminó el campeonato, los trabajos de fisioterapia recién comenzarán en las próximas semanas.

Para el cotejo el entrenador ensayó el siguiente once inicial, este sería el mismo que juegue el sábado (20:45) si no hay cambios de último momento: Romel Quiñonez; Edemir Rodríguez, Ronald Raldes, Pablo Pedraza, Jorge Enrique Flores, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Leonel Morales, Juan Carlos Arce, Juan Miguel Callejón y Marcos Riquelme En los entrenamientos el técnico también ordenó remates directos al arco, para evitar sorpresas, Bolívar se instalaría a la próxima etapa del torneo con un empate, pero apuesta por la victoria, pese a ello Eutrópio también ordenó los ejecución de penales, no es el único equipo que trabaja en esa parte, ya que en el fútbol todo puede pasar.