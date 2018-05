Batacazo en Potosí: El Lila se quedó en el camino

Ni el más pesimista de los hinchas había pensado que su plantel terminaría sucumbiendo en la Villa Imperial, ayer el elenco de Real Potosí fue derrotado por Sport Boys por 1 a 2 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde el arquero Said Mustafá del elenco visitante fue una muralla humana que no permitió que le anoten más goles.

El equipo potosino tenía la necedad de ganar en el tiempo reglamentario para evitar la ronda de los penales, pero no sucedió ni lo uno ni lo otro, pues fueron sorprendidos por un equipo que aprovechó las dos oportunidades de gol que se le presentó y se fue con la sonrisa a flor de labios, pues continúa con vida en este campeonato.

Para los lilas no fue su tarde, generaron más de cinco opciones de gol, pero no lograron marcar la diferencia, la pelota simplemente no quiso ingresar al arco de la visita, el arquero Mustafá estaba atento para cualquier sorpresa, fue la figura del elenco local, su concentración no permitió que su elenco caiga de visitante.

Pero no fue el golero el único que destacó en el Toro, Hugo Rojas, joven jugador también mostró su mejor juego, corrió más que los locales fue desequilibrante en el momento que se lo propuso, gran parte del segundo tiempo fue un dolor de cabeza para los lilas, sólo le faltó el gol para sellar una buena tarde, pero falló en el último minuto de juego y sin arquero.

El Toro dio el primer batacazo en el minuto 09, el equipo cruceño ingresó al campo de juego con tranquilidad, fue simple y sorprendió en el momento preciso, Yoni Angulo aprovecha errores defensivos y anota tras un remate directo al arco, la pelota ingresa lentamente, el jugador observa el trayecto del balón hasta que esta infla las redes se para y celebra, era el 0-1 sorpresivo.

Minutos después los lilas atacan se van con todo al arco de la visita y en una maraña de pies logran rematar al arco y la pelota queda depositada en el fondo, pero la conquista es anulada por el árbitro por una supuesta posición adelantada, la determinación no gustó para nada a los dueños de casa y se "comen" al árbitro Hostin Prado.

Fue a los 43 minutos cuando los lilas vuelven a atacar, esta vez con mayor fortuna, Diego Ribero convierte el tanto, el árbitro había cobrado tiro libre el autor del gol como Darwin Peña se colocan frente al esférico el primero toma impuso y como con la mano la acomoda a la redes, fue un golazo que sorprendió a la barrera.

El segundo tiempo los lilas generaron más de cinco oportunidades de gol, el equipo lila se puso la mochila pero no encontró el rumbo, el golero Mustafá tapó todas, Peña llegó en dos ocasiones claras pero el guardameta estaba firme en su sector y sin distracciones.

Los visitantes dan el segundo batacazo en el minuto 56, Franz González sorprende a toda la defensa lila, el contragolpe fue la puntada final para que Sport Boys continúe y pase a la tercera fase del campeonato en el que buscará la única plaza a la Copa Sudamericana del siguiente año.

El equipo potosino jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos, Limbert Méndez fue expulsado a los 44. Después del partido la dirigencia del club anunció que Milton Maygua ya no tenía el respaldo para continuar en el cargo, pero sí cuenta con el apoyo de Wilson Gutiérrez quien es el titular.